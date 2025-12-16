Что на самом деле вызвало землетрясение 1977 года в Москве

Вечером 4 марта 1977 года в Москве происходило нечто необъяснимое: в квартирах сами собой раскачивались люстры, звенела посуда, хлопали двери, а в ваннах плескалась вода. Сильнее всего трясло высотки. Испуганные жители выбегали на улицы, строя самые фантастические догадки. Что это было? Загадочная аномалия или… землетрясение в городе, где его просто не может быть?

Аномалия или закономерность?

Со школы мы знаем: Москва стоит на устойчивой Восточно-Европейской платформе, вдали от вулканов и разломов. Серьезные землетрясения — удел Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Но, как ни парадоксально, столицу периодически «трясет». И это — не местные толчки, а отголоски мощных землетрясений, происходящих за тысячи километров. Представьте брошенный в воду камень: круги по воде расходятся на огромные расстояния. Так же и сейсмические волны, зародившись в мощном эпицентре, могут докатиться до, казалось бы, самых спокойных регионов.

Подземные толчки в Москве — не сенсация последних лет. Первое задокументированное событие датируется 1 октября 1445 года. Летописец описывал, как «потрясеся град Москва, Кремль и Посад весь», и сами собой звонили колокола. Люди пребывали «во мнози скорби», хотя многие, крепко спавшие, ничего и не заметили.

Следующее значимое землетрясение случилось в 1802 году. Его детально описал Николай Карамзин в «Вестнике Европы»: «Удары были чувствительнее в высоких домах, почти во всех качались люстры... Многие люди... вообразили, что у них кружится голова». Интересно, что это событие отложилось в памяти трехлетнего Александра Пушкина. В плане своей автобиографии он кратко отметил:

«Юсупов сад. Землетрясение. Няня».

Всего до XX века в столице зафиксировали четыре подобных события. В 1940 и 1945 годах слабые толчки повторились — их зарегистрировала сейсмическая станция, а горожане вновь жаловались на звенящую посуду.

Что произошло в 1977 году?

Землетрясение 1977 года было самым сильным за всю историю наблюдений. Все предшествующие толчки были довольно слабыми – сейсмонаблюдения во времена Карамзина и, тем более, летописцев, не велись, но по описаниям специалисты оценивают их силу не более чем в 3 балла по шкале Рихтера.

В 1977 году стихия разыгралась до 4 баллов и даже несколько сильнее. На верхних этажах главного здания МГУ сила колебаний достигала 7 баллов. Несмотря на то, что жертв и серьезных разрушений не было, небольшой ущерб эти толчки принесли: у некоторых домов в стенах образовались трещины, в старых подвалах были обрушения.

Эпизод 1977 года стал отголоском мощного Вранчского землетрясения, которое произошло в Карпатах. В Румынии тогда погибло полторы тысячи человек.

Там, под небольшим горным массивом Вранча находится зона, которая в геологии носит название «очаг глубокофокусных вранчских землетрясений». Этот единственный в Европе глубокофокусный очаг причинил Румынии немало бед. Страну периодически сотрясают толчки до 10 баллов, а их отголоски ощущаются даже в нашей столице.

Кстати говоря, и землетрясение, описанное Карамзиным, и сейсмическое событие в Москве в 1940 году также были вызваны толчками во Вранче.

Может ли это повториться?

Землетрясение 1977 года было самым сильным за всю историю наблюдений, но не последним. «Привет» из Румынии сейсмологи зафиксировали в 1990 году. Тогда толчки были столь слабыми, что их вообще никто не заметил, они были зафиксированы лишь специальной аппаратурой.

Еще раз Москву сотрясло в 2013 году. Толчки магнитудой до 3 баллов докатились до столицы из Охотского моря, где произошло серьезное землетрясение.

Таким образом, ничего невероятного в московских землетрясениях нет. Очень мощными и разрушительными они в силу строения земной коры в районе столицы просто не могут быть. Однако, время от времени, как заявил в интервью «Газете.RU» профессор института физики Земли РАН В.И. Уломов, землетрясения в Москве будут происходить.