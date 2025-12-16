Кому нужна жена? Почему в казачьих поселениях мужчин было больше, чем женщин

Представление о казачестве как о суровых, но семейных и богобоязненных воинах сложилось в XVIII-XIX веках. Однако ранняя история донцов, особенно в XVI-XVII столетиях, была куда более дикой и безрассудной. В условиях перманентной войны на выживание традиционная семья была не нормой, а невозможной роскошью.

Первые вольницы

Донское казачество изначально формировалось не по кровно-родственному, а по корпоративно-военному принципу. Главным был не род, а принадлежность к Войску. В поселениях, больше похожих на военные лагеря, резко преобладали мужчины. Походы, стычки с кочевниками и жизнь в землянках не оставляли места для тихого семейного очага.

Ответом на вызовы эпохи стала особая форма быта — «групповые семьи» или «сумы». Это были сообщества из 10-20 человек, объединённые для взаимовыживания. В центре такого жилья — землянки или шалаша — стоял большой котёл, чей размер символически определял число сожителей. Ухаживала за всеми одна женщина, выполнявшая роль общей хозяйки и любовницы.

Как пишет этнограф Геннадий Небратенко, парный брак в таких условиях был невозможен — частная собственность и традиционная семья в казачьих коммунах не ценились.

«Сперва младенцев… в воду бросать установлено было»

В этих «семьях» дети рождались, но установить отцовство было нельзя. Это предопределяло их страшную судьбу. Генерал Александр Ригельман, описывая нравы донцов, передавал старинный «приговор»: младенцев, дабы «не обременяли» промыслы родителей, топили. Позже стали оставлять лишь мальчиков как будущих воинов.

Подобный искусственный отбор приводил к избытку в донских станицах мужчин и лишь закреплял традицию совместного обладания группой казаков одной женой. Другой причиной, способствовавшей негативной демографической ситуации с женским полом, был систематический насильственный увод женщин чужаками. Донцы отвечали тем же, приводя из военных набегов черкешенок, калмычек, персиянок, турчанок, которые занимали места украденных казачек.

В исторических документах сохранилось немало описаний подобных эпизодов. К примеру, в одном из письменных источников говорится, как в ходе военного похода в 1635 году «с Ачаковской Косы и Чубура пригнали почти 1750 пленниц». Иногда у донцов получалось отбирать у иноверцев выкраденных ранее православных женщин, не только военным, но и дипломатическим путем. Бывали случаи, когда они уже успевали родить от басурманина – таких казаки старались не бросать и охотно брали в жены, учитывая дефицит женского пола в станицах.

Кому нужна жена?

1671 году донские казаки приняли присягу на верность русскому царю, формально лишившись своего суверенитета. На Дон постепенно стали проникать нормы жизни, свойственные центральной России. Здесь стали внедряться законы Московского государства, закладываться условия для закрепления частной собственности, большое влияние получила Православная Церковь, а продемонстрировавшая устойчивый рост женская демография поспособствовала упорядочиванию половой жизни местного населения.

Казачество стало повсеместно переходить к парной семье, юридическое значение приобрело установление отцовства: появилось разделение потомства на законнорожденных (родившихся в браке) и пораженных в правах (внебрачных). Вместе с этим парная семья у донских казаков продолжала оставаться примитивной моногамией, отличительными чертами которой были упрощенные процедуры вступления в брак и развода.

Для вступления в семейные отношения мужчине достаточно было общественного одобрения, которое получалось на Казачьем круге (Майдане) – высшем органе самоуправления донских казаков. Майданный зарок позднее стал частью свадебной традиции на Дону. Подобным образом проходила и процедура разрыва брачных отношений. Муж на Майдане доходчиво объяснял, чем его не устраивает жена, на этом же собрании униженная супруга могла найти себе нового суженого, который по обычаю должен был заслонить полой кафтана отвергаемую женщину.

Иногда мужу приходилось отказываться от жены перед военным походом, сулившем ему верную смерть. На Казачьем круге он вопрошал: «Кто возьмет в жены мою вдову и детей?». И чаще всего находились те, кто брал на себя такое обязательство в случае гибели законного мужа. Как пишет этнограф Геннадий Небратенко, в некоторых станицах прижился обычай предлагать жен прямо на улице. «Кому люба, кому надобна? Она мне гожа была, работяща и домовита», – горланил казак.

Культ семьи

В XVIII веке русские обычаи стали активнее проникать в культуру донских казаков, вместе с ними окончательно закрепились и церковные каноны, регулировавшие брачно-семейные отношения. К середине XVIII столетия на Дону парная семья оказалась полностью вытеснена патриархальной. Разводы стали порицаемым общественным явлением, а вступать в брак разрешалось не более трех раз.

Молодые как правило оставались жить в доме родителей, в некоторых случаях образовывался патриархальный союз, представленный тремя поколениями семейных пар, которые вели совместное хозяйство: все имущество в доме за исключением личных вещей домочадцев являлось общесемейным. Как правило пары уходили из общего дома, как только они обретали материальный достаток.

Главенствующую роль в патриархальном союзе играл старший мужчина семейства, особое место отводилось и его супруге, в первую очередь это казалось бытовых вопросов. При господствующем положении в семье мужчины, женщины-казачки не были совершенно бесправными. Как писал знаток казачества, историк Федор Щербина, на донских женщинах лежал весь экономический быт, воспитание детей, забота о стариках. Они демонстрировали свободолюбивый, гордый и властный характер, нередко принимая серьезные решения по всем житейским вопросам.

В донских казачьих общинах царил настоящий культ семьи. Неженатых укоряли, а развод считался позором. Но несмотря на приверженность патриархальным традициям в некоторых селениях по-прежнему сохранился обычай объединения в «сумы». Это был уже не пережиток старины, а необходимость сберечь свои тылы на время военных кампаний.