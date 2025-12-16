Почему невозможно сравнить советский АК и американскую М16

Легендарные соперники мирового оружейного дела — . Их спор длится с 1960-х, а однозначного победителя так и не назван. Причина проста: они создавались для разных задач. «Калашников» — эталон надёжности и простоты для массовой армии, М16 — точный инструмент для подготовленного бойца. Но за кажущейся безупречностью советского автомата скрываются нюансы, о которых часто умалчивают.

Простота против точности

«Калашников» — это оружие для любого. Как отмечает американский блогер-оружейник cokeman, его может быстро освоить даже новичок. М16 же требует тонкой настройки и квалификации. Именно поэтому, попав в СССР как трофей в 1967 году, «американка» была раскритикована за недостаточную «живучесть» в тяжёлых условиях и слабую пригодность для штыкового боя.

Однако советские инженеры сразу оценили её сильные стороны: выдающуюся эргономику, мощь и точность. Последняя — главный козырь М16. Её создатель, Юджин Стоунер, зная об АК, сознательно выбрал малый калибр (5,56 мм) и длинный ствол для превосходства на дистанции. Примечательно, что обновленный «Калашников» образца 1974 года пошел по пути американской винтовки и получил уменьшенный калибр 5,45 мм

Скрытые недостатки «непобедимого» АК

Более легкая пуля М16 имеет и более высокую начальную скорость, чем массивный снаряд АК (900 м/с против 715 м/с). По мнению экспертов, возникающая при этом неудовлетворительная баллистика приводит к тому, что пуля АК растрачивает значительную часть кинетической энергии на расстоянии, поэтому стрелять из «Калашникова» на большие дистанции (свыше 600 м) бессмысленно. Немаловажно, что М16 имеет диоптрийный прицел, а АК — открытый. Это способствует точности стрельбы из американской винтовки на дальние расстояния, но по движущимся мишеням будет легче стрелять уже из «Калашникова».

За счет меньшего калибра лучшие показатели у М16 и в плане кучности стрельбы. По оценке оружейников, даже в сравнении с АК-74 американская винтовка эффективнее в этом плане примерно на 25%. Кроме того, кучности стрельбы у АК мешает эргономика отечественного автомата, в частности, смещение приклада вниз относительно оси стрельбы. Другим словами, такая компоновка приклада позволяет стреляющему лучше прицелиться, однако последующие пули из-за задирающегося вверх ствола послать в ту же цель будет намного сложнее. Известный эксперт по огнестрельному оружию Максим Попенкер не только находит большое количество достоинств у М16, но развенчивает мифы о тех качествах, которые принято приписывать АК, как преимущества перед американским образцом.

Первое, что ставит под сомнение Попенкер, так это бὀльшую надежность АК в сравнении с М16. С его слов, корни такого убеждения в первых партиях американских автоматических винтовок, в которых использовались патроны, изначально не предусмотренные для конструкции М16. Вторая причина заклинивания М16 заключалась в ненадлежащем уходе за оружием. Как только эти проблемы были решены, надежность М16 резко возросла и сегодня практически не уступает отечественному АК.

Следующее ошибочное утверждение, по мнению Попенкера, — это неудобство в обслуживании и уходе М16. Эксперт пишет, что при неполной разборке М16 ничуть не сложнее «Калашникова», а чем-то даже практичнее, так как разбирается на меньшее число деталей.

Смущает Попенкера и устойчивое мнение, что М16 непригоден для рукопашного боя. Специалист объясняет, что на всех вариантах американской штурмовой винтовки предусмотрено крепление штык-ножа под стволом, а, учитывая, что в среднем М16 заметно легче, чем АК, то в рукопашной схватке она окажется более удобной.

Вес винтовок серии «М» часто называют их главным преимуществом по сравнению с АК. Даже в новой модели — карабине М4 масса на 600 г меньше, чем у модернизированного «Калашникова» образца 2012 года. Это позволяет солдатам НАТО носить больше сменных рожков, что влияет на продолжительность боя. М4 еще и короче АК-12. Бойцы, которые опробовали оба вида оружия, отмечают, что в ограниченном пространстве плотной городской застройки американский карабин удобнее российского автомата. Также опыт показывает, что магазины М4 не так склонны к повреждению, как у АК-12.

Мнения экспертов

Эксперты в области стрелкового оружия указывают еще на ряд качеств, по которым АК проигрывает винтовкам серии «М». Например, при снятии пальца со спускового крючка «Калашникова» крайне сложно предотвратить выпуск нескольких «лишних» патронов. А если перевести автомат в режим одиночных выстрелов, то он лишится своих принципиальных преимуществ.

Инструктор по стрельбе, офицер ВВС США Дэн Шэни, вспоминает, что, когда он впервые взял АК-47, он ему показался чем-то вроде оружия «примитивных дикарей» — настолько он был прост в конструкции. Но когда 7,62-миллиметровая пуля «Калашникова» пробила кирпичную кладку, он изменил свое мнение об автомате. Шэни все же перечисляет главные недостатки АК в сравнении с М16, которые ему удалось обнаружить: сложности примыкания магазина, отсутствие затворной задержки, не совсем удобный прицел, короткий приклад. Впрочем, ко всему можно приноровиться, заключил американец.