Лев сбежал от львицы со львятами

Взрослый лев испугался львицы со львятами и сбежал. Видео с необычной реакцией хищника опубликовал YouTube-канал Maasai Sightings.

Ролик был снят в Национальном парке Крюгера в ЮАР. На записи лев отдыхает в траве, когда к нему со спины приближаются львица и шесть львят. Согласно описанию, это его детеныши. Однако он предпочел не иметь дела с отпрысками и, заметив их появление, резко поднялся и убежал.

В комментарии автор видео уточнил, что львы-самцы отвечают в основном за защиту прайда и территории и предпочитают избегать родительских забот. Причина в том, что львята раздражают их своей активностью, а резкость в поведении с ними может привести к конфликту со львицей-матерью.

Ранее в кенийском заповеднике Масаи-Мара вожак львиного прайда застал львицу с другим самцом. Он набросился на чужака, не обращая внимания на его размеры, и обратил в бегство.