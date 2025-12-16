Кто стал последней жертвой гильотины

л осужден последний человек, казненный на гильотине

В нашем представлении гильотина — это мрачный архаичный символ эпохи Великой французской революции. Однако этот механизм оставался официальным орудием правосудия Французской Республики вплоть до 10 сентября 1977 года, когда он был использован в последний раз.

Устройство для быстрой казни

Распространено заблуждение, что аппарат для обезглавливания изобрёл доктор Жозеф Гильотен. На самом деле он лишь выступил в Учредительном собрании в 1791 году с идеей использовать уже существовавшие аналоги (известные в Британии и Италии) для «гуманных» и равных для всех сословий казней. Его предложение было принято, а устройство, вопреки протестам его семьи, навсегда осталось связано с его именем.

Первый «клиент» гильотины — разбойник Николя Пеллетье — был казнён на парижской Гревской площади 25 апреля 1792 года. Публика, привыкшая к длительным зрелищам с палачом-виртуозом, осталась недовольна скоротечностью процесса.

От короля до террора

Вскоре эшафот перенесли на площадь Революции (ныне площадь Согласия), где 21 января 1793 года он оборвал жизнь короля Людовика XVI. В годы якобинского террора гильотина работала безостановочно, став зловещим символом эпохи. Этот кровавый образ надолго отпугнул другие европейские страны, хотя позже подобные механизмы были приняты, например, в германских государствах.

Интересно, что сам доктор Гильотен благополучно пережил революцию и умер естественной смертью. А вот его изобретение продолжало служить французскому правосудию ещё полтора века после его кончины.

Члены семьи профессора просили переименовать механизм для казни, но власти им отказали. Тогда Гильотены сами сменили фамилию. А тем временем гильотина продолжала активно использоваться для приведения в исполнение смертных приговоров и после кончины Гильотена и даже после ухода из жизни его ближайших родственников. Гильотины возводили уже в различных местах Парижа и бывали дни, когда к эшафоту выстраивались целые очереди.

Удивительно, что гильотина оставалась самым распространенным орудием казни во Франции даже в ХХ веке. Тогда смертные приговоры во многих других странах уже давно приводили в исполнение другими способами, а вот французы оставались верны гильотине. Одним из наиболее известных выходцев из России, умерщвленный с помощью гильотины перед тюрьмой Санте в 1932 году, стал Павел Горгулов. В мае того же года Горгулов выстрелил во французского президента Поля Думера. Президента пытались спасти, но все усилия врачей оказались тщетны. Горгулов же ни в чем не раскаивался, а лишь заявил, что таким образом отомстил Франции за то, что та не борется против большевиков.

Последняя жертва гильотины

Последняя казнь через отсечение головы гильотиной была проведена во Франции уже в период президентства Жискара д'Эстена, 10 сентября 1977 года. Об этом в том числе упоминает в своей книге «Екатерина Великая» Роберт К. Мэсси. Именно в этот день в марсельской тюрьме «Бометт» отрубили голову 28-летнему осужденному тунисского происхождения Хамиду Джандуби. В 1973 году Джандуби познакомился с некой Элизабет Буске. Вскоре девушка подала заявление в полицию о том, что эмигрант заставляет ее заниматься проституцией. Спустя несколько месяцев Джандуби похитил Буске, избил ее, а после вывез на окраину Марселя и задушил.

Казнь Хамида Джандуби была последней с использованием гильотины. Однако саму смертную казнь во Франции отменили только через 4 года. 18 сентября 1981 года Национальное собрание Франции высказалось за отмену этого наказания (369 голосов «за», 113 – «против», 5 – воздержавшихся), а 30 сентября Сенат принял закон без поправок. Стоит отметь, что в промежутке между этими датами еще один преступник был приговорен к смертной казни, но тогда он находился в розыске. Больше ни один смертный приговор в стране, где гильотина была чуть ли не единственным средством казни на протяжении веков, не был приведен в исполнение. Гильотины демонтировали, но ни один музей не согласился принять их в качестве экспонатов.