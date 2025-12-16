Акула укусила спасавшего ее дайвера

На Гавайях акула напала на дайвера, который пытался ее спасти. Об этом сообщает Hawaii News Now.

Инцидент произошел во вторник, 9 декабря, возле пляжа Каалуалу в районе Кау. Группа аквалангистов обнаружила мальгашскую ночную акулу, которая запуталась в снастях. Они решили помочь ей, однако хищница, испугавшаяся людей, стала вести себя агрессивно. Освободившись, она укусила 24-летнего дайвера за левое бедро. Друзья помогли ему добраться до берега.

Он был доставлен вертолетом в больницу после оказания первой помощи на месте. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что австралийский школьник едва не стал жертвой акулы во время серфинга. Он сумел удержаться на доске и добраться до берега, несмотря на глубокие рваные раны на правой ноге.