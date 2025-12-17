За что русские полюбили святую великомученицу Варвару

17 декабря православие отмечает день памяти великомученицы Варвары - святой, которой молятся, желая избежать внезапной смерти, гибели от стихий и огня, прося исцеления от мучительных болезней, а еще - крепкой любящей семьи и благополучного рождения здорового ребенка.

© Российская Газета

На календаре Варварин день находится между праздниками в честь преподобного Саввы Сторожевского (16 декабря) и святителя Николая Чудотворца (19 декабря). Святых в народе любили и отмечали дни их памяти не только в церквях, но и за столом. Традиция породила насмешливые присказки в адрес тех, кто в этой череде застолий не мог остановиться. В народе говорили:

"Эх, просаввились мужики, проварварились, последний грош прониколили!".

А в словаре Даля зафиксирован и такой народный совет:

"Лучше не саввить и не варварить, а пониколить!".

Связывали с любимой народной святой и погоду: "Все тепло да тепло, погоди - придет Варвара: заварварят и морозцы!", "Трещит Варюха - береги нос да ухо!". "Варвара пришла, ночи урвала, ночи урвала - дни притачала!" - это про то, что с "варварок" начиналось прибавление светового дня. Но еще больше, чем присказок, было сложено народных песен и сказаний, основанных на житие святой. А оно было известно в Древней Руси с XI века. Но кем была святая Варвара, которой наши предки посвящали не только стихи и песни, но и достаточно объемные сказания?

Родилась Варвара в состоятельной и знатной семье крупного чиновника по имени Диоскор во второй половине III века в финикийском городе Илиополь - сегодня это Ливан. Мать девочки рано умерла, и воспитанием ребенка занимался отец - человек властный до остервенения. Древний Илиополь, где и развернулась трагедия, веками был крупнейшим языческим центром с роскошными храмами, посвященными языческим богам. Кстати, в ливанском Баальбеке (современное название города) сохранились останки гигантских храмов Юпитера, Венеры, Вакха. Возможно, предки Варвары были пришлыми в Финикии - тогдашней провинции Римской империи, ведь имя Варвара в переводе с греческого означает "чужеземка".

А может, девочка с ранних лет была не такой, как сверстники, и свое имя получила именно за свою инаковость. Христиан в конце III века в Римской империи было немного, и они были не просто гонимы - язычники их просто уничтожали. Отец Варвары и был таким истовым язычником.

Варвара росла красавицей, поэтому неудивительно, что властный собственник Диоскор до поры до времени держал девочку взаперти. Удивительно другое: наблюдая из окна за сменой дня и ночи, глядя, как садится солнце и на бархате южного неба зажигаются звезды, слушая предрассветное пение птиц в садах, юная и чистая душа пришла к мысли, что все это творение Бога. Об этом она как-то простодушно и сказала отцу: мол, боги, которым вы поклоняетесь, сделаны руками людей, значит они ненастоящие, но есть один Бог, вот он и создал совершенство природы. Значит, это ему и надо служить и возносить молитвы.

Кстати, Варвара - не единственная чуткая душа, пришедшая к выводу о существовании Единого Творца, "читая книгу природы". Как вам, например, такая цитата? "Чувствовать, что за всем, что можно испытать, есть нечто, что наши умы не могут понять, чья красота и возвышенность доходят до нас только косвенно, - это религиозность. В этом смысле... я набожный, религиозный человек". Сказано Альбертом Эйнштейном, атеистом и ученым. И как ученый, Эйнштейн честно добавляет: "Мы видим, что вселенная устроена удивительно, подчиняясь законам, которые мы понимаем крайне смутно. Наш ограниченный разум не способен постичь загадочную силу, которая качает созвездия...".

Да, юная Варвара была не единственной, кто увидел за красотой тварного мира величие Творца. Уникальность Варвары в том, что, узнав и поверив, она проявила недевичью твердость. Понятно, что, услышав от родной дочери крамолу про своих ненастоящих богов, язычник Диоскор рассвирепел. Но потом, поразмыслив, решил, что замужество избавит дочку от глупых фантазий о богах и Боге. Варвару из семейного заточения выпустили, а уж за женихами дело не стало. И тут выяснилось, что причина была не в молодых людях и не в подростковом упрямстве. Оказавшись на свободе, Варвара, вместо того чтобы развлекаться и выбирать между соискателями ее сердца, каким-то образом познакомилась с христианами (подчеркну: христиане в те времена были гонимы и найти их было непросто) и даже приняла крещение. Более того, девушка твердо решила замуж не выходить, а остаться девой. Тут уж Диоскор рассвирепел не на шутку и стал требовать от дочери отречения от опасных заблуждений. В ход пошли угрозы и побои.

Не помогло. Когда отец отъехал по делам, Варвара велела мастерам, строившим роскошную баню, пробить в ней три окна, а на мраморном полу купальни начертила крест. Вы думаете, за такое не убивают? Как бы не так! Когда вернувшийся отец спросил, с чего такое самовольство, девушка ответила, что три окна, через которые льется свет, - это как Троица, Триединый Бог, освящающий нашу жизнь. А крест... Но ведь это главный символ христианства. На кресте был распят Иисус Христос, и одновременно крест стал знамением победы Христа над смертью. Тут-то язычник Диоскор и бросился на дочь с мечом. А когда девушке удалось бежать, добился от своего начальника - игемона Маркиана - разрешения пытать дочь.

Честно говоря, не хочется разбираться, что двигало Диоскором: бесовская ненависть к христианам или страх чиновника, чья дочь ставила под угрозу его личное благополучие. Факт в том, что глава Финикии игемон Маркиан, увидев красоту Варвары, смягчился и пообещал девушке жизнь - в обмен на отказ от своей веры. Надо было и сделать-то "всего ничего" - начать поклоняться языческим Вакху, Венере, другим идолам. Варвара отказалась. Девушку прилюдно раздели и пытали. Пытки и зверства нелюдей описывать не стану, скажу только, что среди напуганной толпы нашлась женщина по имени Иулиания, открыто высказавшая свое сострадание великомученице Варваре. Маркиан велел схватить и ее, дальше христианок пытали вместе. Наблюдавший за всем Диоскор вызвался лично стать палачом дочери.

Останки Варвары и Иулиании захоронил некий благочестивый Валентин, позже на этом месте был воздвигнут храм и по молитве святым начались чудеса. Первые были связаны с исцелением от проказы. Потом, когда отец-мучитель Диоскор и его начальник Маркиан погибли от ударов молнии, возникло поверье, связывающее святую Варвару с грозой, громом и молниями. В Испании даже есть поговорка: "Никто не вспомнит Варвару, пока не грянет гром". Посмертная жизнь святой Варвары - чужестранки в нашем мире - оказалась намного более долгой, чем ее жизнь земная. Да и места, где чтут святую Варвару, давно вышли за пределы древней Финикии. За семнадцать столетий накопился колоссальный опыт верующих, когда по молитве великомученице, по ее ходатайству за нас перед Богом верующие получали исцеления и спасения. Так за святой Варварой закрепилась слава избавительницы от неожиданной смерти, в том числе и в результате землетрясений. Именно поэтому испанские францисканцы, узнав, что приглянувшийся им клочок земли на берегу Тихого океана часто трясет, заложили здесь в 1786 году город по имени Санта-Барбара.

Святую Варвару издавна считают своей покровительницей пожарные. А еще - артиллеристы Великобритании, Норвегии, Австралии, Канады и США. При Петре I наши бомбардиры тоже особо почитали святую, но частным образом, отдельного праздника установлено не было. Но вот когда в 1995 году встал вопрос выбора Небесной покровительницы для наших ракетчиков выбрали именно святую Варвару. Почему? Потому что именно 17 декабря 1959 года, как раз в день памяти святой, о которой, конечно же, в то время мало кто помнил, вышло постановление Совета Министров СССР, закрепившее ранее принятое решение о создании Ракетных войск стратегического назначения. Говорят, совпадение.