Мужчина помог родственнику и разбогател на восемь миллионов рублей

Житель штата Мэриленд, США, получил счастливый лотерейный билет в обмен на помощь родственнику. Об этом пишет UPI.

Счастливчик рассказал, что недавно помог родственнику, и тот решил отплатить ему, купив в подарок лотерейный билет. После этого родственник сразу же позвонил ему и сообщил о выигрыше, который, по его словам, составлял 100 долларов (восемь тысяч рублей).

Мужчина уже обрадовался, однако родственник вдруг сказал, что ошибся: на самом деле он разбогател на 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей), но он не сразу увидел еще несколько нулей.

«В это невозможно поверить. Я никогда ничего не выигрывал», — признался победитель лотереи.

Он не сказал, как планирует распорядиться призовыми деньгами.

