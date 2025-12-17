О каких экспериментах на орбите не любила вспоминать космонавт Светлана Савицкая

В августе 1984 года Светлана Савицкая вошла в историю как первая женщина, вышедшая в открытый космос. Это был её второй полёт. Но именно первый, в 1982 году, породил упорные слухи о том, что настоящей целью миссии был негласный и сенсационный эксперимент — проверка возможности зачатия в космосе.

Почему Савицкая оказалась на орбите?

До Савицкой в космос летала только Валентина Терешкова в 1963 году. Её полёт, сопряжённый с нештатными ситуациями, так разочаровал Сергея Королёва, что тот зарекся отправлять женщин в космос. Почти 20 лет это табу соблюдалось.

Прорвала его Светлана Савицкая — уникальная фигура, лётчик-испытатель, мировая рекордсменка на реактивных самолётах. В 1980 году её зачислили в отряд космонавтов, а в 1982 году она отправилась на корабле «Союз Т-7» на станцию «Салют-7». Официально миссия была успешной, но почти сразу поползли странные слухи.

Слухи об эксперименте

В западной, а затем и в советской околонаучной среде стали говорить, что настоящей целью полёта было изучение репродуктивной функции в невесомости. Сама Савицкая на любые провокационные вопросы отвечала уклончиво, что лишь подогревало домыслы. В иностранной прессе ссылались на «утечки из советских источников» о попытке провести такой эксперимент в 1982-м, хотя имя возможного «партнёра» по опыту никогда не называлось.

Косвенным подтверждением этих разговоров стал немецкий астронавт Ульрих Вальтер. Он утверждал, что слышал о планах эксперимента от советского врача, курировавшего здоровье космонавтов. Вальтер также отмечал, что формальных запретов на интимные отношения в космосе на иностранных кораблях не существовало — просто до определённого момента не было и смешанных экипажей.

«Бесчеловечный опыт»

Однако официальная наука и история космонавтики категорически отрицают эти слухи. Елена Доброквашина, секретарь медицинской комиссии по отбору космонавтов, не раз называла идею зачатия в условиях невесомости и повышенной космической радиации «бесчеловечным опытом», опасным для здоровья матери и ребёнка. По её словам, в СССР подобные эксперименты не только не проводились, но даже не рассматривались на теоретическом уровне.

Никаких документов, подтверждающих слухи, не обнаружено. Эксперты сходятся во мнении, что они могли родиться из-за общей секретности советской космической программы и желания западных СМИ найти сенсацию в любом необычном полёте женщины-космонавта.