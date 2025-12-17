Ключ к невидимости: как бабочки помогли замаскировать советские танки

На Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга есть необычный обелиск. На фоне типичных для подобных мест надгробий выделяется изящное крыло бабочки. По городской легенде, в этом рисунке скрыто изображение танка. Этот памятник — надгробие выдающегося энтомолога Бориса Николаевича Шванвича (1894–1957). Изображение из камня отсылает к главному делу его жизни — изучению мимикрии (защитной окраски) бабочек. Именно этим трудом ученый внес неоценимый вклад в Победу.

© Соцсети

Мир бабочек как ключ к невидимости

Шванвич посвятил жизнь исследованию того, как бабочки используют разноцветные узоры на крыльях для слияния с окружающей средой, становясь невидимыми для хищников. Он изучал так называемый принцип стереоморфизма: объемные объекты визуально «разваливаются» на части и сливаются с местностью, если темным цветом выделить освещенные, выступающие части, а вогнутые, теневые участки — высветлить. Для насекомых это вопрос выживания, но в годы войны этот принцип нашел и другое применение.

Легенда: встреча со Сталиным

Согласно полулегендарной истории, распространенной на кафедре энтомологии СПбГУ, зимой 1942 года в Ставке Верховного Главнокомандования обсуждали проблемы маскировки. Немецкие аэродромы и техника были плохо видны с воздуха, что усложняло задачу нашим пилотам. Вот тогда кто-то из присутствующих вспомнил о ленинградском профессоре, изучающем маскировку бабочек.

По легенде, за забытым, истощенным ученым, к тому времени умиравшим в блокадном Ленинграде, отправили спецрейс. Его отпаивали бульоном уже в самолете. На встрече Сталин задал вопрос: «Сможете помочь фронту?» Шванвич ответил утвердительно, попросив три дня и двух художников. Через указанное время на объемных макетах он продемонстрировал принцип деформирующего камуфляжа, основанный на его исследованиях: техника и здания, окрашенные по схемам мимикрии бабочек, с высоты теряли форму, становясь неразличимыми. Рассказывают, что эти рекомендации были успешно применены на практике.

В награду Шванвич попросил не орден, а восстановление кафедры энтомологии в Ленинградском университете — до войны она была упразднена. Кафедра была воссоздана в 1944 году, а ученый — награжден орденом Ленина.

Как было на самом деле

К сожалению, документальных подтверждений встречи со Сталиным нет. Известно, что Шванвич действительно находился в блокадном Ленинграде, занимаясь, среди прочего, борьбой с комнатными мухами, и был эвакуирован в Саратов в 1942 году. Возможно, над вопросами камуфляжа он работал там, но это лишь предположение.

Принципы камуфляжа активно разрабатывались в СССР и мире еще с 1930-х годов. В 1941 году при Академии наук была создана специальная Комиссия по маскировке, куда входили географы, геологи и художники. Они создавали схемы окраски, используя знания о ландшафте и его зрительном восприятии. Участвовал ли в этом Шванвич, неизвестно.

Скорее всего, история представляет собой красивое предание, созданное из нескольких реальных фактов.