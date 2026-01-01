Зачем подросток воровал трусы королевы Виктории

История о мальчике, который проникал в покои королевы Виктории и воровал ее нижнее белье, часто пересказывается как анекдот из викторианской эпохи. Речь идет о подростке по имени Эдвард Джонс, который в 1830–1840-х годах вызвал широкий общественный резонанс и поставили в тупик и двор, и судебную систему. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Кто такой Эдвард Джонс?

Эдвард Джонс родился в 1820 году в Лондоне в семье с нестабильным социальным статусом. Его отец работал слугой, мать страдала психическими расстройствами и в какой-то момент была помещена в лечебницу. Уже этот факт вызывал у викторианских врачей подозрения о популярной в то время «наследственной неустойчивости», объяснявшей девиантное поведение.

Проникновения в Букингемский дворец

В 1838 году, вскоре после коронации Виктории, 15-летний Джонс впервые незаконно проник в Букингемский дворец. Он сделал это без взлома, воспользовавшись недостатками охраны и архитектурными особенностями здания. В дальнейшем он повторял это несколько раз, оставаясь внутри дворца часами и даже днями.

Джонс не вел себя как вор в классическом понимании. Он не выносил ценности, не крал деньги, не трогал украшения. Его «добычей» становились личные вещи королевы — прежде всего предметы гардероба, включая нижнее белье. По свидетельствам следствия, он аккуратно складывал вещи, иногда примерял их, а затем уносил с собой. Часть предметов позже была найдена у него дома.

Он не принадлежал к преступному миру и не имел криминального прошлого в привычном смысле. Его действия были направлены не на наживу и не на причинение вреда — и именно это сбивало следователей с толку.

Зачем он это делал?

Викторианское общество быстро выдвинуло версию сексуального фетишизма. Однако современные историки относятся к этому объяснению с осторожностью.

Во-первых, само понятие сексуального фетишизма в XIX веке только формировалось и часто использовалось как универсальный ярлык для любого «неприличного» поведения. Во-вторых, поведение Джонса не укладывалось в типичный сценарий сексуальной мотивации: он не пытался скрыть свои действия, не продавал украденное и не извлекал материальной выгоды.

Альтернативная и более распространенная среди исследователей версия — навязчивая фиксация на фигуре монарха. Для Джонса королева Виктория была не просто женщиной, а сакральной фигурой, воплощением власти и недосягаемости. Проникновение в ее личное пространство давало ощущение контроля и причастности к запретному миру. Некоторые историки считают, что Джонс испытывал иллюзию особой связи с королевой — форму бредовой идеи, которая позже была бы классифицирована как психическое расстройство.

Реакция двора и королевы

Королева Виктория была глубоко потрясена произошедшим. В ее дневниках сохранились записи, в которых она описывает чувство уязвимости и унижения. Для монарха, чье тело и частная жизнь считались почти священными, сам факт тайного присутствия постороннего человека в спальне был серьезным ударом.

Тем не менее Виктория выступила против сурового наказания. Она настаивала, что Джонс не должен быть казнен или приговорен как опасный преступник. Это решение во многом определило дальнейшую судьбу подростка. Также после этого инцидента система охраны Букингемского дворца была пересмотрена, а доступ к личным покоям королевы значительно ограничен.

Суд и наказание

Суд оказался в сложном положении. Формально Джонс нарушал закон, но его действия не подпадали под тяжкие статьи. Его несколько раз арестовывали, допрашивали и отпускали, что только усиливало общественное возмущение. В итоге власти выбрали компромиссное решение: Джонса не осудили как преступника, но фактически изолировали от общества. Его отправили служить на флот, а затем сослали в колонию — в Австралию.

Так, мальчик, воровавший нижнее белье королевы Виктории, не искал ни денег, ни славы. Сегодня действия Джонса рассматриваются как ранний задокументированный случай навязчивого поведения по отношению к публичной фигуре — то, что сегодня назвали бы сталкингом с элементами психического расстройства.

