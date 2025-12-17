Десант в Заливе свиней: как русские выбили американцев с Кубы

Весной 1961 года Соединённые Штаты столкнулись с двумя тяжелейшими ударами по своему международному авторитету. Первым стал триумфальный полёт Юрия Гагарина, ознаменовавший проигрыш Вашингтона в космической гонке. Вторым — сокрушительный провал тщательно спланированной ЦРУ операции по свержению Фиделя Кастро в заливе Свиней (бухта Кочинос). И если о первом унижении говорил весь мир, то в деталях второго десятилетиями скрывался один ключевой факт: решающую роль в разгроме интервентов сыграли не кубинские войска, а советские военные специалисты.

Операция в заливе Свиней

После победы Кубинской революции 1959 года Вашингтон не мог смириться с потерей влияния на остров и его сближением с СССР. Ответом стала секретная операция по высадке «бригады 2506» — отряда из примерно 1500 кубинских эмигрантов, обученных и вооружённых ЦРУ. Высадка началась 17 апреля 1961 года на пляже Плайя-Хирон.

Несмотря на поддержку с воздуха американской авиации, десант был разгромлен в течение трёх суток. Большинство наёмников попали в плен, а политические последствия оказались прямо противоположными замыслам Вашингтона. Уверенная победа укрепила власть Кастро и окончательно склонила его к союзу с Москвой. На международной арене 40 стран по инициативе СССР осудили действия США как акт агрессии.

Рассекреченная правда

Долгое время официальная советская и кубинская историография утверждала, что роль СССР ограничилась лишь поставками вооружения: танков Т-34, артиллерии, зенитных установок. Однако рассекреченные в XXI веке документы и свидетельства участников рисуют иную картину.

Советские военные советники и инструкторы, находившиеся на острове для обучения кубинцев, не остались в стороне. По данным исследователя Анатолия Дмитриева, служившего на Кубе в 1960-х, при отражении десанта погибли около сотни советских военнослужащих — предположительно, морских пехотинцев. Это сопоставимо с официальными потерями кубинской армии (156 человек), что заставляет пересмотреть расстановку сил в том сражении. Фактически, именно советские бойцы стали костяком обороны, на который легла основная тяжесть боёв.

В 2013 году группа сенаторов даже вносила в Госдуму предложение признать участников тех событий ветеранами боевых действий, однако законопроект так и не был принят.

«Вели огонь с бортового пулемёта»

Дополнительные подробности о ходе боёв на Плайя-Хирон разузнал кандидат исторических наук Виктор Уколов. В статье «Опыт применения военной вертолетной авиации СССР» он пишет об «активном участии» в кубинских событиях 220-го (437) отдельного вертолётного полка (ОВП) с частями обеспечения.

«Вертолётчики наряду с решением транспортных и вспомогательных задач принимали участие в противодесантной операции на Плайя-Хирон путём огневой поддержки кубинских войск. Они вели огонь с бортового пулемета по противнику, который высаживался с кораблей. Вследствие сильной ПВО десанта стрельба велась с висения из-за укрытий, что не позволяло противнику эффективно воздействовать по нашим вертолетам. По оценке военных специалистов, огневая поддержка десанта оказала существенное влияние на исход всей операции», - утверждает Уколов, ссылаясь на бумаги Архива Управления армейской авиации.

В состав 437-го отдельного вертолетного полка входили 33 вертолета Ми-4, разбитых на 2 эскадрильи. Ранее считалось, что данное подразделение прибыло на Кубу лишь в 1962 году.

Успех отражения десанта в бухте Кочинос подтолкнул власти Гаваны к дальнейшему развитию военного сотрудничества с СССР, которое закончилось Карибским кризисом:

«В 1962 г. здесь присутствовали 42 тысячи советских солдат. Они находились на острове для того, чтобы помочь нам отразить новое вторжение, которое на этот раз, после разгрома наёмников на Плайя-Хирон, могло быть осуществлено непосредственно североамериканскими войсками», — писал команданте Фидель Кастро.