Буратино и Пиноккио. Как деревянные мальчики стали героями разных эпох?

Карло Коллоди создал легендарного Пиноккио в 1880-х, а Алексей Толстой написал свою адаптацию «Золотой ключик, или Приключения Буратино» спустя несколько десятилетий, в 1936 году. Казалось бы, произведения очень похожи: деревянные мальчики, длинные носы, оба попадают в переделки. Однако в этих произведениях больше скрытых смыслов, чем может показаться. Об интереснейших различиях сказок — в эксклюзивном интервью MIR24.TV с филологами.

Мрачный путь Пиноккио и светлые приключения Буратино

Советский Буратино и итальянский Пиноккио кажутся родственниками лишь по внешнему виду: оба выструганы из дерева, оба непослушны, оба отправляются в путь, полный приключений. Однако стоит заглянуть в историю создания и внимательно перечитать книги, как становится ясно, что эти два героя родились в совершенно разных мирах.

Алексей Толстой в предисловии к «Золотому ключику» лукаво утверждает, что будто бы знал историю о Пиноккио «с детства». На самом деле, когда в России впервые издали Коллоди, писателю было уже больше двадцати. Его интерес к деревянному мальчику возник позже — в 1920-е, когда он вместе с переводчицей Ниной Петровской готовил новое русское издание «Приключений Пиноккио».

Лариса Микаллеф кандидат филологических наук, доцент, заместитель заведующего Кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе и международной деятельности Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ «Именно тогда, работая над переводом, Толстой решил рассказать эту историю «по-своему». И по-своему рассказал настолько, что совпадения между книгами заканчиваются уже на сцене с котом и лисой, которые обманывают доверчивого героя. Дальше пути двух деревянных мальчиков расходятся окончательно. Карло Коллоди создал жестоковатую, назидательную сказку о трудном пути к ответственности. Итальянский Пиноккио постоянно лжет, попадает в беду, сталкивается с мошенниками, страданиями и даже настоящей опасностью. Его нос растет как наказание за ложь, а на страницах книги встречаются эпизоды, которые сегодня показались бы слишком мрачными для детей».

Но все это не случайно: Пиноккио должен «заслужить» право стать человеком. И в финале, пройдя через ошибки и исправления, он действительно превращается в мальчика — такая награда за труд и послушание.

Толстой же создает героя другого типа — светлого, открытого, озорного. Буратино ничего не знает о морали и не особенно стремится исправиться и стать хорошим. Он не мечтает стать человеком, что ему собственно и не нужно. У него нет магического носа, растущего от лжи: его длинный нос — скорее символ любопытства и бесстрашия.

«Буратино бунтует, ошибается, смеется, вступает в драки с Карабасом-Барабасом и легко выходит из ситуаций, где Пиноккио пришлось бы расплачиваться страданиями. И, в отличие от Пиноккио, Буратино в финале остается куклой. Но при этом он находит золотой ключик, открывает тайную дверь и создает театр — пространство творчества и свободы, где главным становится не нравоучение, а игра и дружба», — уточняет в беседе Лариса Микаллеф.

Отцы, феи и друзья

Отличаются и миры, окружающие героев. Джепетто у Коллоди — заботливый, но строгий отец, постоянно упрекающий и наказывающий Пиноккио. Папа Карло у Толстого — бедный шарманщик, который дает «сыну» свободу и верит в его самостоятельность. У Коллоди есть загадочная девочка с голубыми волосами — фея, которая то предстает сестрой, то возлюбленной, то символической матерью Пиноккио. Ее образ магический, почти мистический.

«У Толстого же Мальвина — всего лишь добрая, слегка заносчивая девочка-кукла, чьи попытки «воспитывать» друзей звучат скорее комично, чем назидательно. Есть различия и в окружении героев, — поясняет Лариса Микаллеф. — Пиноккио проходит свой путь в одиночку: у него нет настоящих друзей и нет заклятых врагов, а есть только испытания. Мир Буратино устроен иначе. У него появляются верные товарищи — Пьеро, Артемон, Черепаха Тортила. А противостоит им настоящий злодей — Карабас-Барабас, создание сугубо русской литературной традиции, отдаленно вдохновленное персонажами Коллоди, но куда более карикатурное и тираничное».

Разные эпохи — разные ценности

Различия в историях отражают ценности веков, в которые они были созданы, говорит эксперт. Коллоди писал о воспитании личности: Пиноккио должен стать ответственным, трудолюбивым и честным. Толстой писал о коллективе, смекалке и свободе: Буратино остается самим собой, но находит друзей и создает пространство, где куклы могут жить без страха.

Итальянская сказка — о взрослении. Советская — о свободе

«В итоге две истории, начинающиеся с деревянной заготовки, приводят читателя к разным выводам. Пиноккио учит, что человек может вырасти только через труд и исправление. Буратино — что даже маленькая, деревянная и озорная кукла способна изменить мир, если у нее в руках есть золотой ключик и верные друзья рядом. Очевидно, что это не две версии одного сюжета, а скорее два взгляда на детство — два мира, созданных для разных поколений и разных идеологий. И оба продолжают жить уже более века, доказывая, что деревянные мальчики способны научить подрастающее поколение разному», — подытожила в интервью Лариса Микаллеф.

Как рождалась сказка?

История создания сказки «Пиноккио» широко известна: в 1881 году писатель и переводчик с французского Карло Лоренцини, сочинявший под псевдонимом «Коллоди», взятом в честь деревушки, где родилась его мать, начал публиковать в «Детской газете», издававшейся во Флоренции, историю про приключения деревянной куклы, которая называлась «Le avventure di Pinocchio. Storia d'un burattino» (il burattino — это вид итальянской марионетки с деревянной головой и тряпичным телом).

Написав 15 глав, Лоренцини решил закончить сказку, — и после того, как Лиса и Кот вешают Пиноккио на дерево, тот должен был умереть, — рассказывает филолог, переводчик Максим Петров.

Но издатель Феличе Паджи, выпускавший «Детскую газету», попросил, чтобы Коллоди продолжил историю, поскольку детишки хотели продолжения приключений и писали письма в редакцию.

И Карло сочинил еще 21 главу. В финале книги, как мы знаем, Пиноккио превращается в маленького мальчика. В 1883-м книга была выпущена отдельным изданием и с тех пор стала суперпопулярной во всем мире — в том числе, благодаря диснеевской экранизации (1940 год).

Максим Петров филолог, переводчик «Свою версию «Пиноккио» в 1923-м году предложил Толстой (книга была выпущена в Берлине в 1924-м, при этом сам Алексей Толстой уже вернулся в СССР). Это оказался, по сути, авторский перевод. Но в 1934-м Толстой стал работать над собственной версией сказки Коллоди — так и появился канонический «Золотой Ключик, или Приключения Буратино» (1936 год) — а у Пиноккио появился двойник. Добавлю, что в 1959 году Эммануил Казакевич выполнил точный перевод сказки Коллоди на русский язык. И, как переводчик, безусловно достиг успеха. Мой совет: читать «Пиноккио» на русском именно в переводе Казакевича».

Коллоди и Толстой: стиль написания

Следует отметить: язык оригинала достаточно прост. Это объясняется тем, что Коллоди писал, ориентируясь, в основном, на детей, которые едва владели грамотой, получили начальное образование (обязательное начальное образование было введено в Италии в момент объединения страны в 1859-60 годы).

Поэтому раз за разом мы встречаем в оригинале похожие грамматические конструкции: «обстоятельство — подлежащее — сказуемое — дополнение».

«Казакевичу в переводе удалось сохранить эти конструкции, но при этом язык перевода, на мой взгляд, ничего не потерял. Что касается языка сказки Толстого, то он тоже замечателен, будучи ярким и, я бы сказал, «сочным». Автор пишет захватывающую авантюрную историю про поиски клада, и для этого нужен именно такой язык», — подчеркивает филолог Максим Петров.

Трансформация героя и поиск «дверцы». Какой дорогой идут герои?

Максим Петров особое внимание обращает на различия в характерах главных героев:

«Если же сравнивать характеры Пиноккио и Буратино, то я бы отметил глубину образа первого и нарочитую поверхностность второго. Буратино Толстого — весел, добр, отчасти эмпатичен, но все его силы уходят на то, чтобы найти дверцу, которую можно отпереть».

Коллоди изначально ставит перед собой другую цель — показать полную трансформацию героя: из простой недалекой куклы в живого человека.

Перед Толстым такая задача не стоит, поэтому его Буратино идет собственной дорогой, не пересекающейся с дорогой, по которой движется Пиноккио. В финале «Золотого ключика» герои (в которых легко угадываются дети — будущее счастливой волшебной страны, готовой принять к себе всех изгнанников) открывают свой театр и разоряют Карабаса.

«Сказка Карло Коллоди — это наполненное мистикой и довольно сложное произведение, где герои умирают и оживают, превращаются в животных, оказываются персонажами библейских притч (вспомним хотя бы пребывание Пиноккио с Джепетто в брюхе Акулы). Скажем, убитый молотком в 4-й главе Говорящий Сверчок, появляется в виде своей Тени в главе 13, в бледном свечении — тут уже заметна прямая отсылка к декадансу, который расцветает в европейской литературе как раз в 1880-1890-е. Ну, и конечно, Пиноккио предстоит много страдать. Чтобы понять, что человеком быть трудно, но это главное, к чему стоит стремиться в жизни», — пояснил Максим Петров.

В заключительной 36-й главе он пытается спасти свою благодетельницу Фею, теряет друга Фитиля в обличье Ослика и помогает выжить отцу, Джепетто, и только тогда преображается. История возвращения блудного сына завершается. История духовного перерождения героя — тоже.

Сюжет, настроения и носы: главные акценты в сказках

Александра Назарова эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат филологических наук «Прежде чем перейти к самим отличиям Буратино от Пиноккио, хотелось бы рассказать, чем обусловлено появление Буратино. Когда мы говорим про перевод художественного произведения (а «Буратино» начинался именно как перевод «Пиноккио»), мы должны упомянуть степень эквивалентности, то есть соответствия оригиналу. Перевод может быть достаточно точным и полным или довольно свободным, где переводчик становится своеобразным соавтором текста, добавляя в сюжет новые линии и опуская старые, расставляя другие акценты. При таком переводе сюжет оригинала — лишь основа, а где-то пролегает тонкая грань между актом перевода и написанием отдельного произведения на ту же тему».

Традиция такого рода вольных переводов уходит далеко в прошлое: этим занимался и Боккаччо в «Декамероне», и Чосер в «Кентерберрийских рассказах», и даже Пушкин в своих сказках.

И вот здесь мы подходим к переводу «Пиноккио»: эта сказка Коллоди переводилась на русский язык и до Толстого (например, в 1906 году). Однако Толстой хотел сделать свой перевод, так как уже редактировал один из советских переводов.

«В процессе он увлекся и понял, что гораздо интереснее написать свою сказку про приключения деревянного мальчика. И «Буратино» в итоге обогнал в СССР по популярности «Пиноккио». К слову, Толстой в своем предисловии честно указал, что основа его сюжета — сказка о Пиноккио. Поэтому сомнений в этичности такой практики быть не может», — пояснила Александра Назарова.

Филолог называет шесть главных отличий произведения:

Объем: «Буратино» короче «Пиноккио».

Сюжет: в «Буратино» введены новые элементы (золотой ключик и картина), а сюжет «Пиноккио» во многом опущен (к примеру, там была акула, которая его проглотила).

Настроение: «Пиноккио» куда мрачнее «Буратино», Пиноккио проходит через довольно серьезные лишения и испытания, а в конце все же становится обычным мальчиком. Александра Назарова говорит: Буратино легче и беззаботнее по тону, а сам Буратино не переживает из-за своей природы и не хочет меняться.

Акценты: «Буратино» затрагивает классовую борьбу (куклы против Карабаса), что соответствует убеждениям Толстого и духу его времени. Сказка же Коллоди во многом о том, что положительные изменения (выбор правды, добро и честные поступки) приведут к трансформации героя и подарят ему исполнение самого сокровенного желания.

Носы: нос Пиноккио растет, когда он врет, потому что Коллоди было важно преподать своему герою моральный урок «Будь честен». Нос Буратино не меняется, так как у него нет этого внутреннего конфликта, а его главный урок — начать ценить дружбу, дополняет Александра Назарова.

Враги и друзья: Буратино борется со внешним врагом, у него есть группа друзей, в то время как у Пиноккио нет каких-то ярких врагов или друзей, он по сути проходит все испытания в одиночку, чтобы исполнить свою мечту (более классический путь героя). Про друзей: у Коллоди — это фея, которая переходит через три ипостаси (девочка и потенциальная сестра — красивая девушка — взрослая женщина и образ матери), она является волшебным помощником героя. У Толстого — кукла Мальвина, очень похожая на настоящую девочку и пытающаяся играть во «взрослую» и воспитывать Буратино, но в итоге растет вместе с ним.