Выселенный из дома пенсионер три года тайно прожил в его подвале

71-летний мужчина тайно обосновался в подвале жилого комплекса после потери собственного жилья. Об этом сообщает The Asia Business Daily.

Случай произошел на Тайване. Пенсионер, фигурирующий в деле как господин А, лишился квартиры из-за долгов. Ее продали с судебного аукциона. После выселения А, ранее работавший управдомом в том же доме и потому хорошо знакомый со всеми входами и слепыми зонами, тайно переехал в подвал. На подземной парковке он оборудовал себе уголок с кроватью, столом и стулом. Ему три года удавалось скрывать свое присутствие от других жильцов.

Правда вскрылась, когда агент по недвижимости прибыл для осмотра помещения, выставленного на продажу, и обнаружил незаконного жильца. На вопрос, что он здесь делает, мужчина ответил, что «парковочная зона является общей для всех». В итоге его задержали по обвинению в незаконном проникновении в здание.

Ранее в штате Орегон, США, полицейские арестовали мужчину, продолжительное время жившего в чужом подвале. Он поселился там и даже протянул внутри провода для освещения.