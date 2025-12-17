Что в гаремах было запрещено делать с наложницами

Широко известно, что исламское право в историческом контексте допускало многожёнство и институт наложниц. Однако представление о полной и бесконтрольной власти господина над рабыней далеко от реальности. Отношения с наложницами (джава́ри) были строго регламентированы Кораном и Сунной, что создавало для женщин в этом статусе определённые, хотя и ограниченные, гарантии.

© Франсуа Леполь "Султан и его гарем"

Между рабыней и женой

Наложницей могла стать только женщина-рабыня, например, захваченная в плен. В отличие от законной жены, с которой заключался брачный контракт (никях), наложница не имела права на махр (свадебный дар) и определённых имущественных прав. Тем не менее, господин был обязан обеспечивать её кровом, пищей и защитой. Как сказано в Коране: «…довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы» (Коран 4:3). Это предписание рассматривалось как альтернатива многожёнству для тех, кто боялся быть несправедливым к свободным жёнам.

Строгие ограничения

Власть над наложницей не была абсолютной. Шариат устанавливал чёткие рамки. Коранический аят прямо запрещал принуждать рабынь к «проституции» (то есть к интимной связи против их воли или к сожительству с другими мужчинами). Вина за такое деяние ложилась на хозяина.

Запрещалось вступать в связь с наложницей, которая ранее принадлежала другому хозяину, до истечения определённого срока (одного менструального цикла). Это правило также действовало, если господин давал ей свободу, а затем хотел на ней жениться. Цель — исключить сомнения в отцовстве возможного ребёнка. Близость с беременной наложницей не допускалась, хотя другие формы ласк не возбранялись.

Путь к свободе

Если у наложницы рождался ребенок от ее господина, тот обязан был дать ей свободу. Один из хадисов гласит: «Чтобы жениться на своей наложнице как на свободной женщине, хозяин должен дать ей волю. Такие мусульмане будут дважды вознаграждены Аллахом» (Бухари, «Итк», 49). Дети от рабынь-наложниц признавались своими отцами наряду с детьми, рожденными от законных жен. Иногда наложница впоследствии становилась законной женой, как это было со знаменитой Хуррем или Роксоланой, супругой турецкого султана Сулеймана Великолепного. Более того, она стала его единственной супругой — султан освободил всех других наложниц и жен, оставшись с любимой женщиной.