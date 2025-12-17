Какие правители России были триллионерами

Оценить богатство русских монархов сложно. Их состояние часто смешивалось с государственным. Личное имущество — дворцы, земли, драгоценности. Государственное — вся страна, ресурсы, армия. Но историки пытаются посчитать.

Николай II

Самым богатым обычно называют Николая II. Его личное состояние оценивают в 300 миллиардов долларов на сегодняшние деньги. В рублях это около 25–30 триллионов. Огромные суммы. Дворцы, земли, вклады за границей, ювелирка. Многие источники ставят его в топ самых богатых людей истории.

Пётр I

На втором месте часто Пётр I. Он не копил личные миллиарды, но контролировал всё. Построил флот, Петербург, расширил страну. Его "богатство" — в реформах и территории. Оценки личного состояния скромнее, но власть над ресурсами делала его одним из сильнейших.

Екатерина II

Третья — Екатерина II. Она щедро раздавала фаворитам миллионы. Сама накопила земли, дворцы. Её эпоха — золотой век по расширению империи. Личное богатство — десятки миллионов рублей того времени. В современных — сотни миллиардов.

Иван Грозный

Четвёртый — Иван Грозный. При нём казна росла от завоеваний. Казань, Астрахань, Сибирь. Иностранцы писали, что его доходы — миллионы рублей в год. Для XVI века это колоссально. Контролировал торговлю, земли.

Александр III

Пятый — Александр III. Отец Николая II. Миротворец. Укрепил экономику, накопил золото в казне. Личное состояние передано сыну, но сам жил скромно. Богатство — в стабильности и резервах.

Но честно, точные цифры — это всегда приблизительно. Для Николая II — 25–30 триллионов рублей сегодня. Для Петра и Екатерины — меньше, но всё равно триллионы с учётом инфляции и активов. Иван Грозный — миллиарды в пересчёте. Александр III — тоже.

Богатство монархов не как у современных миллиардеров. Они владели страной. Расширяли её, тратили на войны, дворцы, фаворитов. Иногда разоряли казну. Но оставили Россию огромной.

Интересно сравнивать эпохи. В XVI веке миллион рублей — уже сказка. В начале XX — сотни миллионов. А сегодня такие суммы кажутся фантастикой.