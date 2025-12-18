18 декабря: когда у мигрантов появился свой праздник

Каждый день в мире обязательно отмечают какой-нибудь праздник. Пусть не всегда официальный и известный, но важный для многих людей. Так, в четверг, 18 декабря, празднуют Международный день мигранта, День арабского языка и День сворачивания в клубочек.

Международный день мигранта

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав трудящихся и их семей. Международный день мигранта отмечается во многих странах, где межправительственные и неправительственные организации распространяют информацию о правах человека и основных свободах этой категории людей. В этот день проводятся различные акции и семинары, объясняющие законы о правах иммигрантов.

День арабского языка

День арабского языка отмечается 18 декабря, так как в этот день в 1973 году ООН отнесла его к официальным языкам организации. Арабский язык является не только официальным среди всех арабских стран, но и используется в Израиле, Эритрее, Чаде, Сомали, Джибути и на Коморских Островах. Он представляет собой богатую сокровищницу исламской мудрости и обладает уникальной эстетикой в различных формах.

День сворачивания в клубочек

18 декабря также отмечается интересный праздник — День сворачивания в клубочек. О нем известны лишь название и дата, однако есть в нем и свои символические моменты. Клубок ассоциируется с кругом, который означает завершенность и бесконечность. Кроме того, такая поза, в которой человек сворачивается в клубок, называется позой зародыша: люди лежат на боку, прижав колени к животу и обхватив ноги руками. Эта позиция часто приносит комфорт в моменты физической или душевной боли.