Порномодель решила изменить жизнь и стала лечить порнозависимых мужчин

Американская порномодель, выступающая под псевдонимом Флора, решила избавить клиентов от порнозависимости. Об этом она рассказала изданию Metro.

По словам Флоры, она стала зарабатывать на OnlyFans в конце 2020 года. Она выполняла все запросы мужчин, пока в 2022 году не поняла, что эта работа перестала приносить ей удовольствие. Несмотря на высокий доход, Флора отказалась от излишне откровенного контента и начала лечить клиентов, любящих экстремальное порно.

«Я пытаюсь увлечь людей, застрявших в этом темном, токсичном круге, чтобы дать им то, что им нужно», — добавила модель.

Флора объяснила, что стала учить мужчин получать удовольствие не только от кино для взрослых, но и от йоги, дыхательных практик и медитаций. Теперь она не мастурбирует на камеру, а читает зрителям сказки на ночь. При этом женщина призналась, что иногда все же обнажается перед клиентами, чтобы не делать переход к осознанному контенту слишком резким.

Девушка отметила, что таким образом борется с эпидемией одиночества. По ее словам, сейчас те мужчины, что смотрят ее контент, не могут быть хорошими романтическими партнерами. Она учит их любить себя и выстраивать крепкие социальные связи. Флора заявила, что ее цель — чтобы мужчины следовали ее советам и отписывались, перестав в ней нуждаться.

Ранее сообщалось, что бывшая создательница контента для OnlyFans кардинально изменила взгляды на жизнь после обращения к религии и замужества.