История корабля-призрака в Ванькиной губе

На​‍​‌‍​‍‌ краю света, в Ванькиной губе, у берегов моря Лаптевых, в ледяных объятиях обрел свой вечный покой гигантский корабль. Это не рыболовное судно, а 77-метровый пароход «Петродворец» с необыкновенной судьбой, как из киноленты. Автор канала «Путешествия со смыслом» рассказывает его историю.

Его жизнь началась в 1938 году на верфи в Финляндии, где его назвали «Bore II». Это был лайнер не просто комфортабельный, а роскошный: дубовые и медные отделки, затейливые инкрустации, а еще — первый в Финляндии пассажирский лифт на судне. Его строили для элитных рейсов и даже предполагали использовать для перевозки зрителей на Олимпиаду-1940 в Хельсинки, но страшная весть о войне этому помешала.

В 1944 году лайнер попал в руки Советскому Союзу и сменил имя на «Петродворец». Именно тогда начал ходить слух, что это бывшая яхта маршала Маннергейма, хотя историки эту легенду развенчали. В 1958 году лайнер прошел модернизацию в Ленинграде: паровую машину заменили на мощные шведские дизели.

Роскошных круизов больше не было. В 1960-х годах теплоход отправился покорять Север, где работал на арктических маршрутах. Свой последний рейс он совершил в Ванькиной губе, где его переоборудовали в плавучее общежитие для работников горнодобывающей отрасли. Когда добыча ресурсов прекратилась, судно тоже осталось без дела. В 1981 году с него были сняты защитные клинкеты, и в августе вода хлынула в машинное отделение.

