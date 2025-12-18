Найдено загадочное захоронение женщины с ракушками на лице

В Норвегии обнаружено загадочное захоронение эпохи викингов. Об этом сообщает The Independent.

Могилу нашли при помощи металлоискателя в губернии Тренделаг. Внутри оказались останки предположительно замужней женщины, которые датировали IX веком. Возле ее лица нашли две крупные морские раковины гребешков, частично закрывавшие ее рот. Это захоронение стало первым задокументированным случаем использования ракушек в процессе погребения в дохристианской Скандинавии.

«Мы пока не знаем, что означает эта символика», — отметил руководитель исследований Раймон Соваж из Норвежского университета естественных и технических наук.

Ученые планируют провести ДНК-анализ и радиоуглеродное датирование, чтобы узнать больше о женщине, а также установить возможное родство с человеком постарше, скелет которого был найден ранее неподалеку.

