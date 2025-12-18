«Авоськи за окном и жареная селедка». Какими были кухни в советских общежитиях?

СССР был страной молодых и смелых. Только энергия молодежи была способна воплотить в жизнь то, о чем мечтала вся страна шагнуть в светлое будущее, построить новые города и покорить просторы Вселенной. Молодежь смело отправлялась прокладывать магистрали в тайге, возводить гигантские электростанции работать там, куда позовет комсомол.

Одновременно с этим в города ехала сельская молодежь работать на заводах и фабриках, учиться, «покорять столицы и большие промышленные центры. Все, кто приезжал на новое место, первое время жили в общежитиях. В них складывался свой, неповторимый мир, буквально пропитанный энергией юности, задором, надеждами на светлое будущее. Студенческие и рабочие, квартирного типа и блочные многим «общаги помогли повзрослеть и стать самостоятельным, а кто-то обрел в них крепкую дружбу и любовь.

Конечно, даже сейчас в общежитиях условия жизни далеки от идеальных, а в советское время и подавно приходилось постоянно включать смекалку, чтобы справиться с самыми банальными бытовыми задачами. Рассказываем о кухнях, которые были особенным местом в общежитиях.

Суп без мяса: как питались студенты в общежитиях?

Воспоминания о жизни в советских общежитиях сохранили многие.

Кирилл Охлопков «Комнаты у нас были рассчитаны на четырех человек, – рассказывает Кирилл Охлопков, который в 1980 годы был студентом московского вуза. – Я жил в новом, девятиэтажном общежитии. Кровати у нас были современные, с деревянными спинками. У каждой кровати стояла тумбочка».

Столы были составлены парой в центре, но они были предназначены только для занятий. Как рассказывает Кирилл, еду в комнату носить не полагалось. Студсовет периодически проверял санитарное состояние комнат и следил, чтобы ни на столе, ни на подоконнике, ни в тумбочках не было никаких съестных припасов.

Конечно, студенты все время нарушали правила. Собирались вечером целой толпой в одной комнате, пили чай, вино и напитки покрепче, делали бутерброды из чего придется – все несли закуску, что у кого было. Пели под гитару, строили планы, делились мечтами, рассказывали анекдоты, «травили байки», просто так болтали – ни о чем.

Еду готовили на общей кухне. Правда, там не обходилось без постоянных шалостей, так что оставить кастрюлю без присмотра можно было не всегда. И еду из нее таскали – в качестве шутки, конечно. И посолить могли, и поперчить.

Большинство иногородних студентов ездили на выходные домой. И к понедельнику все возвращались с сумками еды. Эту еду в холодное время года хранили в основном в авоськах за окном, вывесив наружу на веревке, другой конец которой приматывался к батарее или цеплялся за гвоздь, вбитый в раму.

Холодильники тоже были. Они стояли по стенам в общей кухне. Там еду надо было хранить, подписав номер комнаты и фамилию. Но обычно в холодильниках держали только кастрюли или миски с едой. Все остальное отправлялось в авоське за окно.

В начале недели, когда иногородние студенты привозили из дома сумки продуктов, общага гудела: ели и пили от души. К середине недели почти вся еда заканчивалось. И до следующих выходных питались как попало.

Выручали девушки, которые были более хозяйственными и почти «из ничего» умели соорудить множество неповторимых блюд. Бывшие студенты до сих пор помнят фирменный суп без мяса (у каждой был собственный рецепт), овощной плов с перловкой, гренки из подсохшего хлеба и пироги – с чем придется.

Иногда просто варили картошку на всю толпу. Парни приносили ее из магазина, а потом честно чистили шестилитровую кастрюлю – на всех. К картошке чаще всего находилась банка-другая солений или рыбных консервов. В результате все были сыты и довольны.

Самое страшное воспоминание студенчества – жареная соленая сельдь, запах которой был просто невыносимым! Ее готовили студенты, приезжавшие из стран Азии в СССР учиться по обмену. Чаще всего – вьетнамцы.

Дело в том, что их традиционная кухня не допускает блюд из сырой или соленой рыбы. По их представлениям, соленую сельдь можно есть только после термической обработки. Они обнаружили, что вымоченная в воде и пожаренная на масле селедка – отличная, по их представлениям, вещь. Тем более что селедку можно было купить всегда. «Аромат» после приготовления этого блюда стоял на весь блок еще несколько дней.

Слезы, смех и крысы

В общежитиях семейного типа на кухне решались все общие вопросы. Были и ссоры, и разборки, но когда дело доходит до воспоминаний, то всплавают сплошь веселые истории.

Наталья Иванова «Я жила в общежитии с семьей четыре года, – рассказывает Наталья Иванова. – И было очень даже здорово. Пока готовишь, то дети прибегают целой толпой, то мужья заходят: мол, чего это вы тут хохочете? Готовишь еду – вдоволь наболтаешься и насмеешься с соседями. Мой ребенок постоянно ел у соседки. А ее ребенок, наоборот, столовался у нас. Понятно же, что у соседей всегда вкусней и интересней». «А еще в общажной кухне были крысы. И мы устраивали на них ночную охоту, — продолжает Наталья. — Мужики пытались их ловить, а мы визжали до пяти утра и разбегались по углам – кто прыгал на стол, кто на тумбочку. А я выскочила из кухни, запрыгнула на вешалку и вместе со всей одеждой грохнулась на пол, да еще и на крысу. Визжали все – я от страха, остальные от смеха. Думаю, что в этот момент всем соседям в нашем доме было «весело» – и сверху, и снизу».

Регламенты и правила

Общая кухня была не просто местом, где готовили еду, а настоящим миром со своими правилами и четкими регламентами. Кухни в общежитиях СССР были оборудованы плитами, мойками, столами-шкафами, настенными или пристенными шкафами для посуды.

Оборудование устанавливалось из расчета:

1 конфорка газовой плиты – на 5 человек;

1 конфорка электрической плиты – на 3 человека;

1 мойка и 1 стол-шкаф – на 8 человек;

1 отделение настенного или пристенного шкафа размером 30×30 см – на 1 человека.

В общежитиях для студентов – 1 конфорка, 1 мойка и 1 стол-шкаф, 1 холодильник – на 10 человек.

В общежитиях семейного типа – 1 электрическая или газовая плита, мойка, стол-шкаф и пристенный или настенный шкаф на каждую семью.

На кухнях решали судьбы, гасили ссоры, пели песни, учились готовить и спорили о политике.

Приготовление ужина в общежитиях семейного типа требовало сноровки, ведь вечером все приходили почти одновременно, и все хотели есть. Места на кухне сразу становилось мало. Движение по кухне превращалось в своеобразный коллективный танец: хозяйки шинковали капусту, жарили рыбу, кипятили белье, по-очереди уступая друг другу место у плиты.

В праздники двери общежитий распахивались, и фойе превращалось в место общего застолья. Хозяйки готовили салаты и пекли пироги с вареньем, мужчины выносили столы и стулья, а также организовывали музыку – какой же праздник без танцев и песен!

Многие советские люди, жившие в общежитиях, вспоминают это время с ностальгией и благодарностью. Несмотря на недостаток личного пространства, вечную скученность и разногласия с соседями, для многих это было временем прекрасной молодости, становления, взросления. А общежития давали возможность получить жизненный опыт, опору и поддержку соседей, помогали найти друзей, а иногда – и любовь на всю жизнь, как в фильме «Одиноким предоставляется общежитие».