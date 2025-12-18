Первый темнокожий британец оказался местной девушкой, установил анализ ДНК

Сомнения в этой гипотезе возникли, когда первичный анализ ДНК указал на более вероятное происхождение с Кипра, хотя результат и не был окончательным.

«У нее непростая судьба, — говорит Селина Брейс из Музея естественной истории в Лондоне, старший автор нового исследования. — Сначала ее сделали публичной фигурой. Теперь ее история демонстрирует прогресс науки. А в итоге она оказалась просто местной жительницей, выросшей в Истборне».

Скелет был обнаружен в 2012 году в архивах ратуши Истборна. Судя по надписям на коробке, останки нашли еще в 1950-х на близлежащем мысе Бичи-Хед.

Радиоуглеродный анализ показал, что женщина умерла между 129 и 311 годами нашей эры, в период римской оккупации Британии. Исследование костей установило, что на момент смерти ей было от 18 до 25 лет, а рост составлял около 150 см. Зажившая рана на ноге говорит о серьезном, но не смертельном повреждении, полученном при жизни. Судя по соотношению изотопов углерода и азота в костях, в рацион девушки входило много морепродуктов и она постоянно проживала в этой местности.

Однако история Леди с Бичи-Хед стала запутаннее, когда первичный анализ морфометрии черепа указал на происхождение из Африки южнее Сахары. Этот вывод вошел в сериал Дэвида Олусоги «Чернокожие и британцы: забытая история» (BBC, 2016). Позже, в свете новых данных, эпизод был удален.

«Ряд особенностей черепа действительно позволял предположить африканское происхождение, но выводы делались с осторожностью», — поясняет профессор Кэролайн Уилкинсон из Ливерпульского университета Джона Мурса, проводившая первичный анализ и соавтор нового исследования.

По ее словам, в последнее время от классификации происхождения по форме черепа постепенно отказываются: «Мы знаем, что черты лица могут совпадать у разных популяций».

Когда Брейс и коллеги провели анализ ДНК в 2017 году, результаты явно указали на неафриканское происхождение. После голосования местных советников мемориальную табличку сняли. Кипр казался более вероятным вариантом, но выводы оставались неубедительными: ДНК сильно деградировала, и удалось восстановить лишь малую часть генома.

В новом исследовании использовалась технология захватывающих микрочипов, которая позволяет извлекать мельчайшие фрагменты древней ДНК и собирать из них более полную последовательность. Это улучшило покрытие генома более чем в десять раз и показало, что женщина с Бичи-Хед происходила из местного британского населения южной Англии римской эпохи.

«Это не меняет историю Британии. Это меняет только историю этой леди. Мы были обязаны восстановить справедливость», — заключила Брейс.

В ДНК девочки VII века из английского Кента обнаружили 33% западноафриканских генов

Древняя ДНК помогла понять, как светлели европейцы

Подписывайтесь и читайте «Науку» в Telegram