«Гиена Европы»: как после войны поляки грабили и убивали прусских немцев

ФСБ обнародовала документы о деятельности поляков в Восточной Пруссии в 1945-м
ФСБ России опубликовала архивные документы о деятельности советской контрразведки в Восточной Пруссии. Из обнародованных материалов следует, что пока Смерш и НКВД боролись с нацистскими диверсантами и членами подполья на этих территориях, поляки при попустительстве своих властей занимались грабежом и даже убийствами мирного немецкого населения. Как констатировали в рассекреченных документах советские военачальники, среди местных немцев было «массовое недовольство по отношению к полякам».
Советская контрразведка
Напомним, 4 августа 1944-го части Красной армии вошли на территорию Восточной Пруссии, а 9 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Александра Василевского штурмом взяли город-крепость Кёнигсберг (ныне — Калининград). Уже 15 мая для борьбы с нацистским подпольем и проведения контрразведывательной работы в городе был сформирован Кёнигсбергский оперативный сектор НКВД.
Как видно из архивных документов, передача Польше части Восточной Пруссии началась в середине мая 1945 года (официально новые границы были закреплены по итогам Потсдамской конференции в начале августа). При этом в городах, отошедших Польше, оставались советские военные комендатуры, которые не вмешивались в административные функции местных органов и оказывали полякам содействие в наведении порядка.
В начале июня 1945 года аппарат Уполномоченного НКВД при 3-м Белорусском фронте был реорганизован, и на его базе на всей территории Восточной Пруссии было сформировано восемь оперативных секторов.
Уполномоченным НКВД СССР по региону был назначен генерал-лейтенант Фёдор Тутушкин, возглавлявший до этого УКР Смерш Московского военного округа.
21 июня 1945-го он направил наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии докладную записку о результатах работы, проделанной оперативными секторами с 10 мая по 20 июня.
За указанный период советские спецслужбы арестовали более 2 тыс. человек, преимущественно немцев. В том числе 727 агентов разведки и контрразведки противника, 166 кадровых сотрудников гестапо, СД и других карательных органов, 85 участников подпольных групп, оставленных в тылу частей Красной армии для диверсионно-террористической деятельности.
Кроме того, среди арестованных была группа литовцев, в 1942—1943 годах участвовавших в операциях против партизан, а также уничтожавших советских граждан и военнопленных. Помимо прочего, как указывается в документе, в Каунасе и Вильно они расстреляли около 1 тыс. евреев.
Параллельно советским разведчикам в основном «на основе компрометирующих материалов» удалось завербовать 1396 человек агентуры, включая «ряд ценных агентов и секретных осведомителей».
По результатам работы агентурных групп удалось завести целый ряд дел на скрывающихся нацистов, а также предотвратить атаки диверсионных групп, оставленных в тылу Красной армии.
Кроме того, из мест заключения после проверок и подтверждения невиновности были выпущены 1224 человека.
Польский подход
Между тем, пока советские спецслужбы активно боролись с участниками нацистского подполья, вражескими агентами и диверсантами, поляки при попустительстве местных властей терроризировали немецкое население.
Как отмечалось в справке начальника управления контрразведки Смерш 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Павла Зеленина от 15 мая 1945 года, пришедшее польское руководство почти не занималось наведением порядка, а вместо этого захватывало и вывозило сельскохозяйственный инвентарь из аграрных районов.
«По отношению к оставшимся немцам поляки заняли не совсем правильную линию, не давая им осесть на своих местах, причём забирая у них их же имущество, личные вещи, ценности. Этим самым обостряют последних против себя», — говорится в документе.
В рассекреченном ФСБ докладе Фёдора Тутушкина особое внимание обращается на отношение поляков к немцам на территории Восточной Пруссии, отошедшей Польше.
Согласно документу, НКВД неоднократно фиксировал случаи публичного грабежа, избиения и даже убийства поляками мирных немецких граждан.
Среди задокументированных эпизодов, например, описывается случай в посёлке Мазурин-Зиглунд, когда военнослужащий польской армии застрелил подростка-немца, «который не хотел идти работать к полякам, а изъявил своё желание работать у русских».
Также в посёлке Прейловен группа поляков в гражданской одежде напала на дом, где проживали немцы. Они избили женщину-немку, забрали двух лошадей и скрылись. В деревне Липиль-Погобнен группа вооружённых поляков ограбила местных жителей, забрав продукты питания и личные вещи.
При этом польские власти всячески пытались установить свои порядки. Так, Тутушкин доложил Берии, что проживающие в городе Зенсбурге немцы вывесили на своих домах красные флаги. Однако представитель польской власти в городе издал приказ немедленно снять все советские флаги и вывесить польские.
«Гиена Европы»
В докладе Фёдора Тутушкина констатируется, что «среди немецкого населения имеется массовое недовольство по отношению к полякам». В подтверждение этого в документе приводятся высказывания опрошенных НКВД немецких граждан.
«Лучше поехать в Сибирь к русским, чем остаться с поляками в Восточной Пруссии... Русские беспощадно расправились только с нацистами, а поляки будут мстить всем немцам», — цитирует местных жителей Тутушкин.
В беседе с RT историк, эксперт Российского военно-исторического общества, сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» Александр Макушин обратил внимание, что неприязнь поляков к немцам проявлялась и на других территориях.
«Любовь» поляков и немцев имеет многовековые корни. И когда Польша благодаря победе советского солдата получила бывший немецкий город Бреслау (нынешний Вроцлав), оттуда организовывались так называемые марши смерти. Когда людей в одном белье — в основном женщин, детей и стариков — гнали зимой по железнодорожным путям в Германию», — рассказал Макушин.
Он также подчеркнул, что, в отличие от поляков, Советский Союз никогда не прибегал к карательным акциям и издевательствам над мирным немецким населением, в том числе в Германии.
«Россия, вне зависимости от эпохи, всегда на тех территориях, которые брала под своё управление, создавала комфортные условия для проживания местного мирного населения. Популярное выражение «Польша — гиена Европы», автором которого принято считать Уинстона Черчилля, по своей сути очень верно. Пока серьёзные геополитические силы были заняты противостоянием или формированием территорий, подходящих для жизни, поляки подбирали всё, что плохо лежит», — резюмировал Александр Макушин.