«Гиена Европы»: как после войны поляки грабили и убивали прусских немцев

ФСБ России опубликовала архивные документы о деятельности советской контрразведки в Восточной Пруссии. Из обнародованных материалов следует, что пока Смерш и НКВД боролись с нацистскими диверсантами и членами подполья на этих территориях, поляки при попустительстве своих властей занимались грабежом и даже убийствами мирного немецкого населения. Как констатировали в рассекреченных документах советские военачальники, среди местных немцев было «массовое недовольство по отношению к полякам».

Советская контрразведка

Напомним, 4 августа 1944-го части Красной армии вошли на территорию Восточной Пруссии, а 9 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Александра Василевского штурмом взяли город-крепость Кёнигсберг (ныне — Калининград). Уже 15 мая для борьбы с нацистским подпольем и проведения контрразведывательной работы в городе был сформирован Кёнигсбергский оперативный сектор НКВД.

Как видно из архивных документов, передача Польше части Восточной Пруссии началась в середине мая 1945 года (официально новые границы были закреплены по итогам Потсдамской конференции в начале августа). При этом в городах, отошедших Польше, оставались советские военные комендатуры, которые не вмешивались в административные функции местных органов и оказывали полякам содействие в наведении порядка.

В начале июня 1945 года аппарат Уполномоченного НКВД при 3-м Белорусском фронте был реорганизован, и на его базе на всей территории Восточной Пруссии было сформировано восемь оперативных секторов.

Уполномоченным НКВД СССР по региону был назначен генерал-лейтенант Фёдор Тутушкин, возглавлявший до этого УКР Смерш Московского военного округа.

21 июня 1945-го он направил наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии докладную записку о результатах работы, проделанной оперативными секторами с 10 мая по 20 июня.

За указанный период советские спецслужбы арестовали более 2 тыс. человек, преимущественно немцев. В том числе 727 агентов разведки и контрразведки противника, 166 кадровых сотрудников гестапо, СД и других карательных органов, 85 участников подпольных групп, оставленных в тылу частей Красной армии для диверсионно-террористической деятельности.

Кроме того, среди арестованных была группа литовцев, в 1942—1943 годах участвовавших в операциях против партизан, а также уничтожавших советских граждан и военнопленных. Помимо прочего, как указывается в документе, в Каунасе и Вильно они расстреляли около 1 тыс. евреев.

Параллельно советским разведчикам в основном «на основе компрометирующих материалов» удалось завербовать 1396 человек агентуры, включая «ряд ценных агентов и секретных осведомителей».

По результатам работы агентурных групп удалось завести целый ряд дел на скрывающихся нацистов, а также предотвратить атаки диверсионных групп, оставленных в тылу Красной армии.

Кроме того, из мест заключения после проверок и подтверждения невиновности были выпущены 1224 человека.

Польский подход

Между тем, пока советские спецслужбы активно боролись с участниками нацистского подполья, вражескими агентами и диверсантами, поляки при попустительстве местных властей терроризировали немецкое население.

Как отмечалось в справке начальника управления контрразведки Смерш 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Павла Зеленина от 15 мая 1945 года, пришедшее польское руководство почти не занималось наведением порядка, а вместо этого захватывало и вывозило сельскохозяйственный инвентарь из аграрных районов.

«По отношению к оставшимся немцам поляки заняли не совсем правильную линию, не давая им осесть на своих местах, причём забирая у них их же имущество, личные вещи, ценности. Этим самым обостряют последних против себя», — говорится в документе.

В рассекреченном ФСБ докладе Фёдора Тутушкина особое внимание обращается на отношение поляков к немцам на территории Восточной Пруссии, отошедшей Польше.

Согласно документу, НКВД неоднократно фиксировал случаи публичного грабежа, избиения и даже убийства поляками мирных немецких граждан.

Среди задокументированных эпизодов, например, описывается случай в посёлке Мазурин-Зиглунд, когда военнослужащий польской армии застрелил подростка-немца, «который не хотел идти работать к полякам, а изъявил своё желание работать у русских».

Также в посёлке Прейловен группа поляков в гражданской одежде напала на дом, где проживали немцы. Они избили женщину-немку, забрали двух лошадей и скрылись. В деревне Липиль-Погобнен группа вооружённых поляков ограбила местных жителей, забрав продукты питания и личные вещи.

При этом польские власти всячески пытались установить свои порядки. Так, Тутушкин доложил Берии, что проживающие в городе Зенсбурге немцы вывесили на своих домах красные флаги. Однако представитель польской власти в городе издал приказ немедленно снять все советские флаги и вывесить польские.

«Гиена Европы»

В докладе Фёдора Тутушкина констатируется, что «среди немецкого населения имеется массовое недовольство по отношению к полякам». В подтверждение этого в документе приводятся высказывания опрошенных НКВД немецких граждан.

«Лучше поехать в Сибирь к русским, чем остаться с поляками в Восточной Пруссии... Русские беспощадно расправились только с нацистами, а поляки будут мстить всем немцам», — цитирует местных жителей Тутушкин.

В беседе с RT историк, эксперт Российского военно-исторического общества, сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» Александр Макушин обратил внимание, что неприязнь поляков к немцам проявлялась и на других территориях.

«Любовь» поляков и немцев имеет многовековые корни. И когда Польша благодаря победе советского солдата получила бывший немецкий город Бреслау (нынешний Вроцлав), оттуда организовывались так называемые марши смерти. Когда людей в одном белье — в основном женщин, детей и стариков — гнали зимой по железнодорожным путям в Германию», — рассказал Макушин.

Он также подчеркнул, что, в отличие от поляков, Советский Союз никогда не прибегал к карательным акциям и издевательствам над мирным немецким населением, в том числе в Германии.