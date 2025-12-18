Какие инциденты происходили во время парадов на Красной площади

Первые парады на главной площади страны состоялись еще на рубеже XVII-XVIII веков. Торжественные войсковые смотры не были регулярными, а после переноса столицы в Санкт-Петербург и вовсе прекратились на долгие три столетия. Вернули их к жизни уже большевики.

Первые парады

Возрожденная в 1918 году традиция военных парадов поначалу была далека от то безупречности, что будет свойственна им позже. В разгар Гражданской войны, в 1919-м, войска шли без единой формы, «кто во что горазд». Однако присутствие Владимира Ленина и правительства на трибуне уже тогда стало обязательным ритуалом. В 1923 году, когда тяжело больной Ленин не смог прийти, на площади даже установили его гипсовую статую. Присутствие на параде главы государства с одной стороны было весьма торжественным моментом, а с другой — создавало немало проблем.

Нападение на Сталина

Едва ли не самый громкий инцидент в довоенном СССР произошел 7 ноября 1927 года, в десятую годовщину Октября. Во время парада курсант Военной академии имени Фрунзе Яков Охотников, находившийся на трибуне Мавзолея в качестве охранника, внезапно нанес удар по затылку Иосифу Сталину. Второму удару помешал телохранитель. В завязавшейся схватке Охотникова ранили ножом. Интересно, что тогда его просто перевязали и отпустили, даже не исключив из академии. Лишь десятилетие спустя, в 1937-м Охотников был арестован по обвинению в троцкизме и контрреволюционной деятельности и расстрелян. Парад в том году также был омрачен, правда, уже не происшествием, а плохой погодой, из-за которой отменили пролет авиации.

Киноподлог 1941-го

Один из самых известных парадов — 7 ноября 1941 года, когда войска с Красной площади уходили прямо на фронт для обороны столицы. Правда сохранившаяся кинохроника того события выглядит весьма странно: в морозный снежный день у произносящего речь Сталина не идет пар изо рта, а на его шапке и плечах нет ни снежинки.

Разгадка проста: эти кадры были сняты отдельно, уже после парада, в Большом Кремлевском дворце. Там для вождя соорудили бутафорскую трибуну Мавзолея из покрашенной фанеры. Официальная версия гласит, что из-за срочного переноса времени начала парада операторы не успели снять речь синхронно. Однако существует и альтернативное предположение, что Сталин и вовсе не появлялся на площади в тот день, а обращался к войскам из безопасного укрытия, в то время как колонны маршировали мимо пустой трибуны.

Непреодолимая сила

Метеоусловия не раз вносили коррективы в программу парадов. Классический случай произошел 1 мая 1952 года. Планировался эффектный показ новейших реактивных бомбардировщиков Ил-28, но из-за густого тумана и низкой облачности полет над Москвой отменили. При посадке на запасном аэродроме один самолет разбился, а второй получил повреждения.

Дождь не раз становился «незваным гостем» парадов. Он сильно испортил праздник в 1945 году, во время легендарного Парада Победы, промочив парадное обмундирование, специально пошитое к событию. Сильный ливень отметился и на ноябрьском параде 1974 года, проверив на прочность и технику, и выдержку участников.