Каждый день в мире обязательно отмечают какой-нибудь праздник. Пусть не всегда официальный и известный, но важный для многих людей. Так, в пятницу, 19 декабря, отмечается Дeнь poждeния олимпийcкoгo мишки, Дeнь мopoзныx узopoв и Дeнь poждeния линoлeумa.

Дeнь poждeния олимпийcкoгo мишки

19 декабря отмечается день рождения самого известного медведя в нашей стране — знаменитого олимпийского мишки. В этот день в 1977 году он был утвержден в качестве официального талисмана XXII летних Олимпийских игр, которые прошли в Москве в 1980 году. Автором этого талисмана является художник Виктор Чижиков.

Дeнь мopoзныx узopoв

День морозных узоров, отмечаемый 19 декабря, — это праздник, посвященный красоте зимы, выражающейся в узорах на окнах и стеклах. Этот день служит напоминанием о том, как природа может создавать невероятные художественные произведения. Морозные узоры образуются, когда влажный воздух конденсируется на холодных поверхностях, а вода замерзает, создавая уникальные рисунки. Эти узоры могут быть самыми разнообразными: от простых геометрических форм до сложных и изящных фигур, напоминающих цветы или снежинки.

Дeнь poждeния линoлeумa

День рождения линолеума отмечается 19 декабря ежегодно с 1863 года. В тот день изобретатель Фредерик Уолтон получил патент на улучшенный метод производства напольного покрытия. В наши дни линолеум остается одним из востребованных материалов при строительстве и ремонте.