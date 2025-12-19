В 2025 году трижды должен был настать конец света

В 2025 году человечество пережило как минимум три конца света, а Армагеддон ни разу так и не наступил. Последние дни человечества предсказывали африканский проповедник, которому Иисус сказал, что нового чемпионата мира по футболу не будет, потому что верующие вознесутся на небеса, а также древняя сомнительная книга с пророчеством о смерти Папы Франциска и даже манга, написанная «японской Вангой». Предсказания оказались пустышками, но конкретные последствия для людей все же наступили. Какие — разбиралась «Лента.ру».

© Lenta.ru

Сентябрьский конец света и вознесение верующих были связаны с футболом

О южноафриканском пророке Джошуа Мхлакеле заговорили после его выступления в июньском выпуске подкаста CENTTWINZ TV, который выходит на Youtube. Позднее многие называли его проповедником или священником, но это, похоже, не так.

«У меня нет сана, — признается он в подкасте. — Я не апостол. Не священник. Не епископ. Я простой верующий. Простой верующий в Христа».

Мхлакеле 43 года, он живет в Йоханнесбурге и утверждает, что выдержал немало испытаний. По его словам, в пять лет его похитили и целый месяц удерживали в неволе. В юности его преследовали мысли о суициде, а в 19 лет он увидел ангела величиной с дом и решил принять христианство. С тех пор у него было немало видений, которые он считает пророческими. Когда о пророчестве Мхлакелы писали в новостях, почему-то никто не упоминал одну важную деталь: его версия Апокалипсиса напрямую связана с футболом.

В 2018-м Иисус якобы явился Мхлакеле во сне и объявил:

«В 2026 году Чемпионата мира не будет!»

Речь, по мнению пророка, шла о Чемпионате мира по футболу, который должен пройти в 2026 году. И не будет его потому, что к тому времени наступит библейский конец света. Истинные верующие вознесутся на небеса, и мир погрузится в хаос. Тем, кому не повезет, будет уже не до развлечений.

Не вполне понятно, почему конец света оказался связан именно с футболом, Иоанн Богослов ни о чем таком не предупреждал. В следующем видении Мхлакелы Иисус говорил уже без иносказаний.

«23 и 24 сентября 2025 года я приду, чтобы забрать свою церковь», — якобы сказал он пророку.

И потом добавил:

«15 сентября 2032 года я вернусь на землю как царь».

По подсчетам Мхлакелы, дата вознесения верующих в 2025 году приходилась на иудейский праздник Рош ха-Шана, также называемый праздником труб, а второе пришествие Христа произойдет семь лет спустя во время празднования Йом-Кипура. Этих семи лет должно быть достаточно

Поскольку на Земле много часовых поясов, последние дни, как утверждал пророк, будут наступать постепенно. Сначала конец света придет в Токио и Владивосток, где раньше всего сменятся даты, потом наступит черед более западных городов, рано или поздно исчезнут Москва и Йоханнесбург, а Лос-Анджелес и Сан-Франциско Армагеддон настигнет в самую последнюю очередь.

Поначалу подкаст прошел почти незамеченным, но постепенно весть о грядущем конце света начала распространяться по миру. Это происходило, главным образом, через TikTok, поэтому апокалипсис Мхлакелы стали называть RaptureTok (в английском языке словом rapture называют вознесение верующих на небеса перед концом света).

Видео о пророке набирали сотни тысяч просмотров. Его последователи, которых становилось все больше и больше, спешно готовились к встрече с Иисусом. Некоторые из них избавлялись от имущества, которое, как они считали, не понадобится им в новой жизни. Подкаст, прославивший Мхлакелу, на фоне неожиданной популярности выпустил еще несколько выпусков о конце света.

24 и 25 сентября конца света не случилось. Но кое-что все же произошло — в земле образовался провал, в котором уместится многоэтажный дом.

Это явление напугало жителей центра Бангкока. Обошлось без жертв. И черти оттуда тоже не полезли. Поэтому пророку пришлось объясняться. Мхлакела заявил, что ошибся датой: по его мнению, Иисус говорил о 24 сентября не по новому, а по старому стилю, то есть по юлианскому календарю.

Поскольку юлианский календарь отстает от общепринятого на 13 дней, 23 и 24 сентября по старому стилю приходятся на начало октября.

«Настоящий Праздник труб будет 7 и 8 октября, — заявил Мхлакела. — Я уверен в этом на миллиард процентов».

Уверенность не помогла. 8 октября оказался еще непримечательнее, чем 24 сентября. На небеса, насколько можно судить, никто не вознесся. Последователи Мхлакелы скоро успокоились и вернулись к своим делам. Что произошло с самим пророком, неизвестно. Новых интервью он не давал. Чемпионат мира по футболу, вероятно, все-таки состоится.

Летом половина Азии с ужасом ждала небывалого катаклизма, предсказанного мангой

В июле не состоялся еще один конец света, хотя и локального масштаба. Больше 20 лет назад его предсказала художница Ре Тацуки, пользующаяся репутацией японской Ванги. Она рисовала мангу, но в 1990-е решила бросить это занятие из-за творческого кризиса. Ее последней книгой должен был стать дневник снов, который она вела с 1985 года.

Перед самым дедлайном Тацуки приснился белый экран с надписью «Катастрофа придет в марте 2011 года». Утром она решила, что эта фраза должна стоять на обложке. Манга под названием «Будущее, которое я видела» вышла в июле 1999 года. После этого Ре Тацуки больше ничего не писала.

А в марте 2011 года действительно пришла катастрофа. У побережья острова Хонсю произошло разрушительное девятибалльное землетрясение — одно из самых сильных в истории человечества. А за ним — цунами. В тот день погибли десятки тысяч человек. Сама художница к тому времени давно забыла о своем предсказании. Напомнили читатели, которые стали присылать письма о сбывшейся фразе с обложки.

После этого поклонники стали замечать и другие совпадения. Многие из них считают, что Тацуки предвидела судьбу принцессы Дианы и Фредди Меркьюри, а также предсказала пандемию COVID-19.

В 2025 году мангу переиздали — и это дало повод для новой волны истерии. В книге обнаружился текст из другого сна со словами: «Настоящая катастрофа случится в июле 2025 года». Согласно сюжету, трещина на дне океана между Японией и Филиппинами вызовет волны, которые будут в три раза выше цунами 2011 года. Фанаты Тацуки вычислили, что это случится 5 июля 2025 года.

К маю книга возглавила списки бестселлеров, а опросы показали, что почти половина японцев слышала о пророчестве. Художница просила людей успокоиться и уверяла, что она не пророк. Сейсмологи объясняли, что предвидеть землетрясения невозможно. Японское метеорологическое агентство заявило, что любые совпадения были случайностью. Но никто не слушал.

Слухи о грядущем катаклизме распространились по всей Азии, и суеверные туристы стали отменять поездки в Японию. Число бронирований из Гонконга упало на 50 процентов, а в конце июня и начале июля — на все 83 процента. Авиакомпания Greater Bay Airlines сократила рейсы в Сендай и Токусиму, Hong Kong Airlines вообще закрыла сендайское направление с 31 мая. В Южной Корее цены на билеты упали ниже 100 тысяч вон.

Когда 5 июля ничего не произошло, фраза «В Японии ничего не случилось» стала главным трендом в китайской соцсети Weibo. В итоге несуществующее цунами нанесло вполне реальный ущерб, оцениваемый в сотни миллиардов рублей.

Древнее пророчество обещало разрушение Рима после смерти Папы Франциска

История другого апокалиптического пророчества началась сотни лет назад и напоминает роман Дэна Брауна.

В 1139 году Папа Римский Иннокентий I вызвал архиепископа Малахию в Рим. Малахия жил в Ирландии, то есть на самом краю католического мира. Он слыл святым, по слухам, творил чудеса и исцелял неизлечимо больных, а в голодные времена обошел весь остров, повсюду сажая яблони.

Путь был неблизким и трудным. По преданию, в Риме у Малахии было пророческое видение, которое он тут же записал. Перед глазами пророка прошли все будущие понтифики, начиная с Целестина II, который взойдет на престол через пару лет, и заканчивая последним папой, при котором начнется Апокалипсис. В видениях Малахии его звали Петр Римлянин.

Если верить легенде, список тут же спрятали в архивах Ватикана. Малахия вернулся в Ирландию и предпринял новое путешествие лишь спустя девять лет. На этот раз ему удалось добраться лишь до Франции. Там его настигла тяжелая болезнь. Ночью 2 ноября 1148 года он умер на руках святого Бернарда Клервоского, которого считают вдохновителем Крестовых походов.

Ни святой Бернард, ни другие современники Малахии не упоминали его видения. Прошло почти пять столетий, прежде чем на них наткнулся другой католический деятель — французский монах-бенедиктинец Арнольд Вийон. В 1595 году он опубликовал записки Малахии под названием «Пророчество о папах». И именно от него известна история их появления.

Причина, по которой об этой книге вспомнили в 2025 году, очень проста. В пророчествах святого Малахии упоминаются 112 понтификов. Если отсчитывать от Целестина II, то 112-й папа, тот самый «Петр Римлянин», — это Франциск, занявший святой престол в 2013 году. 21 апреля 2025 года он ушел из жизни. После него, если верить святому Малахии, не будет ничего хорошего: «град на семи холмах», то есть Рим, «разрушен будет», а затем начнется Страшный суд. Толкователи пророчества придумали, как отложить Апокалипсис на неопределенный срок.

Вопреки обещаниям святого Малахии, Рим все еще стоит. Впрочем, и в Библии, и даже в видениях Джошуа Мхлакелы, Армагеддон — дело не такое уж быстрое. Он займет не год и не два. Поэтому отсутствие видимых катаклизмов еще не доказывает, что Страшного суда не будет. Но основания сомневаться в «Пророчестве о папах» все же есть.

Впрочем, серьезные исследователи считают книгу святого Малахии подделкой. В 1139 году Малахия действительно ездил в Рим и встречался с Папой, но никаких видений у него не было. Именно поэтому о его пророчествах никто не знал, и секретные архивы Ватикана тут ни при чем. Вероятнее всего, книгу сочинил Арнольд Вийон — тот самый монах-бенедиктинец, который ее якобы нашел.

Сторонники этой версии обращают внимание, что папы, предшествующие находке, описаны в пророчестве точно и недвусмысленно, а все, что было после, — туманно и неочевидно. По их мнению, это потому, что в первой половине книги Вийон описывал уже известных ему пап.

Мотив у Вийона тоже был. Он опубликовал пророчество перед конклавом, на котором должны были выбрать нового понтифика. Ему хотелось, чтобы победил его друг — кардинал Симончелли. Поэтому следующего папу он описал словами Ex antiquitate Urbis, то есть если переводить с латыни, «Из старого города». А сторонники Симончелли знали, что он родился в итальянском городе Орвието, который на латыни называется «старым городом».

Если Вийон действительно на это рассчитывал, его план не сработал. Кроме того, у этой теории есть один изъян: известен документ, упоминающий «Пророчество о папах» за три года до его публикации.

Имеется и еще одно толкование видений святого Малахии, позволяющее отложить Апокалипсис на неопределенный срок. Его сторонники считают, что поначалу пап в списке было гораздо больше, и Петру Римлянину предшествовали множество понтификов, информация о которых не сохранилась. В этом случае Франциск далеко не последний, и конца света придется ждать еще долго.