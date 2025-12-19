Счастливая случайность: какие предметы спасали солдат от смерти на войне

ную

На войне жизнь стоит недорого и порой зависит от случайности. Иногда спасителем становится вовсе не штатный бронежилет, а самые неожиданные предметы: погоны, награды, портсигар или даже банка с компотом. История Великой Отечественной войны знает десятки подобных случаев.

Счастливая случайность

После введения погон в 1943 году многие командиры, несмотря на тяготы военного времени, требовали от подчиненных, чтобы новые знаки различия выглядели всегда презентабельно. Солдаты, проявляя смекалку, вшивали внутрь твердую основу: кто-то — картон, а кто-то и стальные пластины. Для подполковника Петра Михина подобная «импровизация» стала спасением. В его погоны была вшита пластина от сбитого немецкого самолета — и на счастье, и что бы погоны не топорщились.

Однажды во время обстрела осколок снаряда пробил погон, но пластина его остановила. Как позже выяснилось, траектория была такова, что без этой преграды осколок поразил бы сердце. В другой раз жизнь Михину спас карабин, закинутый за спину: осколок снаряда на сантиметр вошел в стальной патронник оружия, оставив лишь синяк на спине.

Боевые награды

Ордена и медали, к слову, также нередко становились спасением для своих владельцев. Подобных задокументированных историй — десятки. Так, командир орудия Михаил Лактионов на Курской дуге получил штыковой удар в грудь от падающего врага. И это, скорее всего, означало бы смерть, если бы не медаль «За отвагу», которая не позволила клинку достичь сердца.

Младший лейтенант Игорь Субботников при форсировании Одера был спасен той же медалью «За отвагу». Случайный осколок снаряда вонзился в нее, так и не пробив грудь офицера.

А вот военврач Рива Попляк и стрелок-автоматчик Иван Григорьев были обязаны жизнью другим наградам — медали «За боевые заслуги» и ордену Славы, которые также остановили вражеские осколки.

Портсигар, фонарик и компот

Впрочем, были и более интересные случаи таких счастливых спасений. Так, лейтенант Прокопий Сафонов аж трижды избегал верной смерти, и два раза — именно благодаря бытовым мелочам. В Болгарии он попал под пулеметную очередь. После боя он обнаружил, что пули буквально изрешетили металлический портсигар и фонарик в его карманах. Но на теле самого офицера не было ни одной царапины — пули застряли в личных вещах.

А в Венгрии, оказавшись в осажденном доме, Сафонов обыскивал его в поисках питья. Он нашел емкость с компотом и начал пить. В этот момент бронебойный снаряд попал прямо в комнату, из которой он только что вышел. Так погибли пять его сослуживцев. Банка с компотом спасла его в буквальном смысле.

Талисманы и суеверия

Интересно, что многие спасенные таким образом солдаты и офицеры потом хранили эти вещи, как талисманы, даже если те при этом теряли свой функционал. Такие «обереги» нередко разламывали или распиливали на несколько частей и делились ими с товарищами — на удачу. Вообще какие-то свои личные талисманы были практически у каждого. Причем, порой весьма необычные.

Так, летчик-штурмовик Николай Пургин перед каждым боевым вылетом надевал свою «счастливую» гимнастерку, которая со временем буквально истлела от постоянного ношения. Штурман Борис Макаров брал с собой в кабину бомбардировщика скрипку*. Он отмечал, что если по какой-то причине забывал инструмент, полет проходил с осложнениями. А минометчик Мансур Абдулин вспоминал в своих мемуарах «106 страниц из солдатского дневника», что в качестве талисмана использовал курительный мундштук.

Парадоксальным «антиталисманом» считался смертный медальон — капсула с данными бойца. Многие отказывались ее носить, веря, что если приготовишь «футляр для смерти», она непременно тебя найдет.