«Растает твой срок»: как ГУЛАГ агитировал заключенных

Агитационные лозунги и призывы были неотъемлемой частью советской действительности, формируя идеологический ландшафт эпохи. Этот, как сказали бы сегодня тренд, не обошел стороной и исправительно-трудовые лагеря ГУЛАГ. В местах заключения, где труд был формой наказания и эксплуатации, пропагандистские призывы обретали особый, часто весьма циничный смысл.

© Пресс-служба музея истории ГУЛАГа

Сталинский призыв как основа

Центральное место в лагерной агитации занимала знаменитая фраза, озвученная Иосифом Сталиным в 1935 году: «Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Как отмечает исследователь Жак Росси в «Справочнике по ГУЛАГу», этот лозунг был наиболее популярен в администрациях лагерей. Для миллионов заключенных, чей труд точно не был ни добровольным, ни славным и доблестным, эта цитата звучала горькой насмешкой. Писатель Варлам Шаламов, прошедший колымские лагеря, проводил параллель между этим сталинским изречением и зловещей надписью над воротами Бухенвальда «Jedem das Seine» («Каждому свое»), подчеркивая их общую функцию — прикрытие бесчеловечной реальности высокопарными словами.

«Творчество» администрации

Помимо общегосударственных лозунгов, в ходу были и местные «творения», которые зачастую сочиняла сама лагерная администрация. Как вспоминала бывшая узница Алла Андреева, которой «повезло» заниматься их написанием, это были довольно простенькие призывы вроде «Отдадим все силы труду!». Впрочем, иногда начальство все же стремилось придать агиткам интеллектуальный вес, сочиняя псевдоцитаты. Леван Бердзенишвили, отбывавший срок в мордовском Дубравлаге, вспоминал лозунг «Лучше думать до, чем после», который был подписан именем древнегреческого философа Демокрита. Разумеется, никакого реального отношения к нему эта фраза не имела.

Целевая агитация

Особенно мощно агитационная машина работала на знаменитых всесоюзных стройках, где массово использовался труд заключенных. Чтобы мотивировать их, лозунги напрямую увязывали ударный труд с перспективой досрочного освобождения. Так, на строительстве Беломорско-Балтийского канала (ББК) узников агитировали призывом: «Ударный труд – путь к досрочному освобождению!». А в Дмитровлаге – на строительстве канала Москва-Волга – среди прочих особенно запомнился «сидельцам» плакат с почти поэтичной надписью: «Каналоармеец! От жаркой работы растает твой срок».

Правда, по воспоминаниям, сроки таяли совсем не так быстро, как хотелось бы многим, а ударный труд мог и свести в могилу.