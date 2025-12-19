Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу?

19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца. В старину на Руси этот день считался большим праздником, и названий у него было множество: Николин день, Никола морозный, Никола холодный, Никола зимний. Считалось, что в этот день сам Николай Чудотворец сходит с небес и лично обходит всю нашу землю, одаривая детишек подарками накануне Рождества. Культурологи считают, что такой народный образ Святителя Николая трансформировался впоследствии в сказочного Деда Мороза.

Отмечали праздник широко: накрывали столы на всю деревню, в складчину. Заранее варили пиво. Накануне по дворам ходили ряженые, во главе с высоким и статным мужчиной, который изображал самого Николая-Чудотворца. Ряженые одаривали детишек сладостями и мелкими подарками, сами в ответ получали дары и несли их в следующий дом, где также поздравляли и одаривали всех. «Через Николая» парни передавали гостинцы любимым, а девушки – одаривали своих суженых.

Был также обычай отмечать «Никольщину» – праздник, на который собирались старшие мужчины, главы семейств и представители деревенских родов. Для него варили много пива и браги, а также готовили обильное и сытное угощение. Праздник длился 2-3 дня и на нем часто заключали важные договоры и решали дела всей деревни.

Кем был Святитель Николай?

Что касается образа Святителя Николая, то это не просто один из множества почитаемых православных святых. Исторически так сложилось, что Николай Чудотворец стал самым почитаемым на Руси святым, третьим по важности и значимости после самого Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. С уверенностью можно сказать, что нет ни одного храма, где его икона не занимала бы видного и почетного места. И половина бабушек в церкви вам с полной убежденностью скажут: «Наш он, русский, родненький, на Руси жил, и нас теперь особо оберегает!».

На самом деле Святитель Николай родился в 270 году в Ликии, так называлась местность на юге Малой Азии. Сейчас там расположены турецкие провинции Анталья и Мугла. А в то время Ликия была греческой колонией. Семья, в которой родился святой Николай, была весьма знатной и состоятельной. Его родители-христиане воспитали сына так, что он с самого детства намеревался полностью посвятить себя служению Богу. Когда Николай подрос, он стал чтецом, а затем и священником в том храме, где настоятелем был его дядя, епископ Николай Патарский. Молодой человек стремился к аскетической и уединенной жизни. После смерти родителей будущий святой раздал свое наследство бедным и отправился в паломничество в Иерусалим. По пути он совершил множество деяний, которые позже назвали чудесами. Так, по его горячим молитвам к Богу излечивались больные и прекращались шторма. В молодости Николай собирался посвятить себя служению Богу в Сионской обители, но ему пришлось пойти в мир, к людям. Через некоторое время после возвращения из паломничества будущий Николай Чудотворец стал архиепископом в городе Мира – столице Ликии. Но даже оказавшись на столь высоком посту, он оставался необычайно чутким к чаяниям простых людей.

И девицам приданое, и мужику помощь

«Житие святителя Николая, которое постепенно сложилось из многих частей, рисует его человеком, удивительным по простоте, – говорит специалист по церковному искусству, ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института (СФИ) Александр Копировский. – Он может искать приданое для бедных девушек, которых отец в полном отчаянии уже хотел выпустить на панель, потому что жить не на что. И вот Святитель, услышав это, подбросил им какую-то сумму денег в окно. А когда трех вельмож осудили на казнь, он является во сне императору, прося их освободить. А потом и лично останавливает палача силой своего духовного, нравственного авторитета. Множество подобных историй запечатлены в иконах святителя Николая. Есть совсем уж фольклорная, но очень хорошая история о том, как они вместе с другим святым Иоанном Кассианом после своей земной кончины ходили по земле и увидели, как у какого-то человека завязла в грязи телега. Они захотели ему помочь, но Кассиан убоялся, что будут запачканы его белоснежные одежды, а святитель Николай смело полез в грязь и помог мужику вытащить телегу. В народе с удовольствием говорят: поэтому Николаю посвящены как минимум два праздника в году, а Кассиану – раз в четыре года, на 29 февраля».

Собирательный образ христианина, который сложился в житии святителя Николая – это образ человека живого, находящегося в гуще событий, который поступает в соответствии с христианским идеалом в конкретных ситуациях жизни. Замечательно, считает профессор СФИ, что в этом люди «хотят видеть не просто образ христианина, но и образ епископа. Епископ – не князь церкви, не церковный владыка по образу светскому. Это человек, который и силой своего духа, и какими-то особыми дарами от Бога, и просто ревностью, открытостью и чистотой веры оказывается в центре событий и может быть помощником».

Это, конечно, приводило и к большим перегибам в почитании святителя Николая, когда народ, не будучи просвещен, начинал воспринимать его на уровне Богоматери и даже Христа.

«На севере, пусть редко, но можно встретить даже особый ряд икон в иконостасе, где место Христа в центре занимает святитель Николай, а все остальные святые обращаются к нему, – рассказывает Александр Копировский. – Но на это не надо смотреть слишком строго, это проявление простонародной веры. Людям хотелось видеть яркого, глубокого и одновременно простого человека примером для подражания: видимо, в окружающей жизни им этого не хватало».

Почему так почитаем образ Николая Чудотворца?

Образ святителя Николая стал, прямо как поется в его тропаре, «правилом веры», то есть образцом веры, «образом кротости» и «учителем воздержания». Эти три качества позволяют многое понять о христианской жизни, многому научиться.

«Святитель Николай – защитник истины от заблуждений. Его вера – простая, но не примитивная, – говорит Александр Копировский. – Когда люди размышляют о вере, они часто думают о ней либо как о наборе правильных формулировок, либо как о той сфере жизни, где вообще не надо ничего знать и понимать. Но образ святителя Николая позволяет говорить о вере, не имеющей крена ни в ту, ни в другую сторону, – она целостная, ясная и в то же время укорененная в богословии, его четких, не расплывчатых формулировках».

«Когда мы обращаемся к святителю Николаю, размышляем о его образе, я думаю, больше надо всматриваться в его иконы, чем в различные тексты его жития. Примечательно, что в иконах он узнаваем сразу, легко, хотя сами эти иконы невероятно разнообразны. В Третьяковской галерее есть потрясающий образ конца XII – начала XIII века из Десятинного монастыря в Новгороде: это такой мудрец с огромным лбом. Есть удивительно простые, кроткие, даже немножко улыбающиеся лики, а есть более строгие. Есть где у него больше седины, есть где меньше. Я думаю, что это молчаливое общение с ликом позволит даже больше узнать первообраз, чем многочисленные тексты», – говорит Александр Копировский.

Что значит «учитель воздержания»? Это не значит, что святитель Николай – такой аскет, умерщвляющий плоть, не спящий, не едящий и так далее. Его пример учит воздерживаться вообще от лишнего – от того, что само по себе не плохо, но чего делать не надо. А значит, учит как избирать главное.

«В духовной жизни очень важно оказываться вовремя в нужном месте, а для этого нужно целостно двигаться вперед, не растрачиваться, – говорит Александр Копировский. – В этом отношении интересен рассказ о его избрании епископом. Как тогда часто бывало, епископов избирали, и в народе произошла распря: кого выбирать. В конце концов, поскольку не было согласия в этом вопросе, решили избрать того, кто придет раньше всех в храм. Это оказался племянник предыдущего епископа, будущий святитель Николай. Он всегда приходил раньше всех. Ведь это тоже воздержание: не опаздывать в храм, а приходить гораздо раньше, и не с какой-то дисциплинарной целью, а потому что сердце туда влечет». И это оказалось достаточным, чтобы весь народ согласился: действительно, старшим в церкви может быть самый ревностный человек, который так радеет о том, чтобы быть с Богом.