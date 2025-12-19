Что стало с людьми в эпицентре взрыва «Царь-бомбы»

30 октября 1961 года над арктическим архипелагом Новая Земля человечество в последний раз подошло к самой грани. Испытание термоядерной авиабомбы АН602, вошедшей в историю как «Царь-бомба» или «Кузькина мать», стало актом сдерживания, научным триумфом и демонстрацией чудовищной силы, которую люди научились выпускать на волю.

Бомба-гигант с «чистой» совестью

Габариты изделия поражали: 8 метров в длину, 2 в диаметре, вес — 26,5 тонн. Изначальный расчетный потенциал в 100 мегатонн был сознательно уменьшен вдвое — до 58,6. Инициатором «умерить пыл» стал академик Андрей Сахаров, осознававший катастрофические последствия полномасштабного взрыва. Чтобы минимизировать радиоактивное заражение, третью ступень заряда сделали не из урана, а из свинца. Более 97% энергии выделилось за счет относительно «чистого» термоядерного синтеза.

Бомбу решили подорвать в воздухе на высоте 4 км, чтобы ударная волна не подняла в стратосферу радиоактивную пыль. Для этого её оснастили тремя гигантскими парашютами, которые замедляли падение, давая самолёту-носителю те самые роковые 188 секунд на спасение.

188 секунд до апокалипсиса

В 11:32 по московскому времени стратегический бомбардировщик Ту-95В, специально переоборудованный и выкрашенный в белый цвет для отражения светового излучения, сбросил боеприпас с высоты 10,5 км. Экипажи носителя и самолёта-лаборатории Ту-16А знали: их шансы выжить оцениваются как 50/50.

Им удалось отлететь на 39 и 55 км соответственно, когда небо превратилось в огонь. Мощность вспышки была такова, что её увидели за тысячу километров. В салонах самолётов, несмотря на шторки на иллюминаторах, люди ощутили невыносимый жар — загорелась пыль в воздухе. Через несколько минут ударная волна догнала Ту-95В и бросила его, словно щепку, сбросив на 1000 метров; пилотам чудом удалось выровнять машину.

На земле в это время наблюдатели в 50 км от эпицентра, надев защитные очки, следили за рождением огненного шара диаметром почти 10 км. Восторг учёных и генералов был так велик, что они не заметили, как первая ударная волна, пройдя по тундре, сбила их с ног. Благополучно приземлившийся на аэродроме экипаж Ту-95В, увидел, что белая краска, нанесённая на фюзеляж для отражения светового излучения, полностью обгорела.

От данного низкого воздушного взрыва сверхбольшой мощности поднялось грибообразное облако высотой 64 километра, создавшаяся звуковая волна достигла расположенного в 800 км от Новой Земли острова Диксон, а сейсмическая волна трижды обогнула планету.

Из-за ионизации атмосферы в районе детонации и в сотнях километрах от полигона 40 минут отсутствовала радиосвязь.

Вред населению

В случае если бы в радиусе 50 км от эпицентра взрыва находились люди, все они непременно получили бы ожоги третьей степени тяжести. Однако постоянного населения на архипелаге Новая Земля не было. К моменту, когда советское руководство приняло решение превратить этот северный уголок в военно-морскую базу, где впоследствии вырос ядерный полигон, на островах насчитывалось 12 поселений ненцев. Но в 1957 году все они были переселены на материк, так что жителями островов стали только военные, научные работники и технический персонал, обеспечивавший работу базы.

Юрий Трутнев, принимавший участие в создании «Царь-бомбы», рассказывал, что при испытании снаряда всё учёные и партийные деятели следили за ядерным взрывом, находясь в безвредном 50 –километровом отдалении от эпицентра. Надев защитные очки, они собственными глазами видели взрыв, и в восторге не заметили, как по траве пронеслась ударная волна, сбившая их с ног. Потом были волны слабее первой, которая к тому же сопровождалась двукратным звуком, напоминавшим раскат грома.

Физик теоретик Александр Чернышёв в работе «Рекордный советский взрыв» писал, что спустя всего 2 часа после детонации бомбы исследователи прибыли на место испытания, поскольку радиоактивное загрязнение около 1 миллирентген/час практически не представляло для организма человека никакой опасности. В дальнейшем пребывание в эпицентре взрыва не повлияло на их здоровье.

Животный мир

Обеспечив безопасность людей, руководители работ специально оставили на полях в разном удалении от места испытаний экспериментальные стада овец и коз, чтобы потом изучить, как на различном расстоянии ядерное оружие воздействует на живой организм. Юрий Трутнев вспоминал, что после взрыва к командному пункту одна за другой стали подъезжать машины с трупами животных. Сколь бы печальным не выглядело это зрелище, оно оправдывалось тем, что с помощью данных опытов, учёные искали методы защиты людей. Но если погибших коз и овец исследователи посчитали, то количество уничтоженной в результате взрыва птицы и рыбы никто точно не определил.

Окружающая среда

Несмотря на относительную «чистоту взрыва», не приведшую к катастрофическому загрязнению окружающей среды, в 55 километрах от точки взрыва были повреждены все постройки: у одних просели крыши, в других вылетели двери и стёкла, а иные и вовсе развалились.

Кроме того, после испытания заметно изменился ландшафт Новой Земли, с поверхности которой практически полностью исчезли все возвышенности, и она превралась в плоскость.