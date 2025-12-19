Переживания шеф-повара спасли жизнь постоянному посетителю ресторана

В штате Флорида, США, шеф-повар ресторана Shrimp Basket спас жизнь 78-летнему посетителю, заметив, что того давно не было. Об этом пишет The Washington Post.

Повар Донелл Столлворт рассказал, что Чарли Хикс обедал у них на протяжении последних десяти лет. Вскоре у них появилась традиция — когда у Столлворта было немного заказов, он подсаживался к пожилому мужчине и беседовал с ним на разные темы.

В начале сентября Хиск не пришел на обед, и повар стал переживать за постоянного посетителя. Он попросил менеджера Дениз Гэллоуэй, у которой был номер пенсионера, позвонить ему. Хикс ответил, что заболел. Гэллоуэй предложила принести ему суп гамбо и оставила его у двери, чтобы не заразиться.

Прошло несколько дней, а Хикс все не возвращался. Гэллоуэй снова позвонила ему, но в этот раз ответа не последовало. Тогда Столлворт пришел к пенсионеру домой. Он постучал несколько раз в дверь, после чего услышал тихий крик о помощи. Открыв дверь, он увидел пожилого мужчину, лежащего на полу. Хикс был обезвожен, и у него было сломано два ребра. Столлворт тут же вызвал скорую помощь.

Пока пенсионер восстанавливался в больнице, его неоднократно навещали сотрудники Shrimp Basket и приносили ему гамбо. После выписки из больницы Хикс столкнулся с другой проблемой: хозяин квартиры, где он жил, повысил стоимость аренды. У мужчины не было возможности платить такую сумму. Тогда Столлворт нашел для него более дешевую квартиру недалеко от ресторана, чтобы они могли продолжить следовать полюбившейся традиции.

Хикс никогда не был женат, у него нет детей. Он признался, что всю жизнь был одиночкой и нашел семью только в лице сотрудников Shrimp Basket.

