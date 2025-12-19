Как на самом деле княгиня Ольга отомстила за смерть мужа

Княгиня Ольга, крестительница Руси и первая русская святая, вошла в историю в двух ипостасях: как мудрая правительница и как беспощадная мстительница. «Повесть временных лет» сохранила для нас драматическую историю о том, как вдова князя Игоря жестоко покарала убийц своего мужа, проявив невероятную силу воли и политический расчет.

Роковая жадность князя Игоря

Трагедия развернулась в 945 году. Князь Игорь, поддавшись уговорам дружины, отправился за дополнительной данью к древлянам — племени, уже обложенному податями. Собрав положенное, он отпустил основное войско в Киев, а с малой дружиной вернулся в древлянскую столицу Искоростень, «желая большего богатства». Эта жадность стоила ему жизни. Древляне во главе с князем Малом перебили дружинников, а самого Игоря казнили с изощренной жестокостью: привязав его ноги к вершинам двух согнутых деревьев, которые, распрямившись, разорвали князя надвое.

Казнь первая

Уверенные в своей победе, древляне отправили к Ольге сватов, предлагая вдове выйти замуж за князя Мала. Княгиня, сделав вид, что согласна, встретила послов с подчеркнутой честью. На следующий день она велела киевлянам нести ладью с гостями прямо на руках до княжеского двора. Там, во дворе, уже зияла глубокая яма. Ладью с послами сбросили в нее. Подойдя к краю, Ольга спросила: «Довольны ли вы честью?». «Горше нам Игоревой смерти!» — отвечали те. По ее приказу яму засыпали землей живьем.

Казнь вторая

Не теряя хладнокровия, Ольга попросила Мала прислать к ней «нарочитую чадь» — самых знатных мужей — для торжественных свадебных переговоров. Обрадованный Мал отправил в Киев новое посольство. Радушная хозяйка велела истопить для утомленных дорогой гостей баню. Едва те зашли внутрь, двери заперли, а сруб подожгли со всех сторон. Так знатные древляне сгорели заживо.

Казнь третья

Разобравшись со сватами, княгиня послала сказать Малу, что она идет к нему, но прежде свадьбы желала бы совершить тризну на могиле своего мужа. Мал принялся готовиться к свадьбе, приказав наварить медов для пиршества. Явившись к Искоростеню с небольшой свитой, Ольга в сопровождении Мала и самых знатных древлян пришла на могилу Игоря.

Пир на кургане чуть не был омрачен вопросами Мала и его приближенных: где сваты, которых он засылал в Киев, почему их нет в княгини? Ольга ответила, что сваты едут следом и вот-вот появятся. Удовлетворившись этим объяснением, Мал и его люди принялись за хмельные напитки. Как только они упились, княгиня дала знак своим дружинникам, и они положили на месте всех древлян.

Поход на Искоростень

После этого Ольга немедленно вернулась в Киев, собрала дружину и выступила в поход на Деревскую землю. В открытом бою древляне были разбиты. Они бежали и спрятались за стенами Искоростеня. Осада длилась все лето. Наконец, Ольга отправила в Искоротстень посла, предложившего снятие осады на очень мягких условиях: Ольга ограничится изъявлениями покорности и данью - по три голубя и три воробья с каждого двора. Разумеется, запрошенная дань была немедленно отправлена.

Тогда Ольга приказала привязать к каждой птице зажженный прут и отпустить ее. Птицы полетели в свои гнезда, и в городе начался пожар. Так пал Искоростень, столица древлянского князя Мала. На этом Ольга насытилась местью. Дальше, как сообщает летопись, она вела себя уже не как разъяренная женщина, а как мудрый государственный деятель.

Она отправилась по обширным землям, подвластным киевским князьям, устанавливая «уроки и погосты», то есть размер дани и места ее сборов. Теперь никто не мог, подобно неразумному Игорю, ходить за данью в одно и то же место по нескольку раз, произвольно устанавливая ее размеры. Княжеская дань из разбойничьей добычи стала превращаться в нормальное налогообложение.