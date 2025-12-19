Продажи Аляски: темная сторона сделки, о которой не пишут в учебниках

Сделка, которую до сих пор называют одной из самых спорных в мировой истории, произошла в 1867 году: Россия продала Соединённым Штатам Аляску за 7,2 миллиона долларов. Территория, казавшаяся тогда далёкой, холодной и бесполезной, со временем превратилась в стратегически и экономически ценный регион. Почему империя решилась на этот шаг, какие мотивы стояли за продажей и действительно ли Россия «продешевила» — эти вопросы остаются актуальными и сегодня.

В XIX веке Соединённые Штаты активно расширялись. Для этого использовали разные методы: 12 штатов купили у Франции за 15 млн долларов, за такую же сумму купили у Мексики Калифорнию, предварительно отобрав Техас. До начала переговоров о продаже Аляски Российская империя уже продавала США свои заокеанские владения.

За 30 тыс. долларов поменял владельца Форт-Росс в Калифорнии. Покупателем выступило не государство, а частное лицо — предприниматель Джон Саттер, который купил поселок в 1841 году. Несмотря на то что доллар тогда стоил гораздо дороже, сумма была очень скромной. Часть оплатили зерном, часть — деньгами, причём деньги поступили в казну Российско-американской компании с большой задержкой.

Аляску открыл 21 августа 1732 года экипаж русского бота «Святой Гавриил» под руководством геодезиста М. С. Гвоздева при участии подштурмана И. Фёдорова. Это произошло в ходе экспедиции А. Ф. Шестакова и Д. И. Павлуцкого. Этот край стал единственным крупным владением Российской империи за пределами Евразии. При этом официальной датой открытия Аляски принято считать 1741 год, когда капитан А. Чириков посетил эти земли и оформил открытие документально.

После открытия новых земель Россия на полвека практически о них забыла. Аляску осваивали не государство, а купцы и промышленники. Они выменивали у алеутов, эскимосов и индейцев пушнину на товары и основывали поселения в удобных для корабельных стоянок бухтах. Там суда пережидали суровые зимние месяцы.

Захудалая окраина империи

Использование ресурсов Аляски было максимально хищническим. Уже к середине XIX века в прибрежных водах истребили всех каланов. Мех этих млекопитающих был основой экономики региона. Инфраструктура отсутствовала, а в зимние несудоходные месяцы многие поселки оказывались практически изолированными от внешнего мира.

Каланы или морские бобры считались главным богатством Аляски

Людей на заморских территориях катастрофически не хватало. Власти запретили переезжать на Аляску и в Калифорнию не только крепостным, но и свободным крестьянам. Тем временем на реке Русская в северной Калифорнии старатели уже вовсю мыли золото — его было так много, что даже специальное оборудование не требовалось.

Через шесть лет после продажи Форт-Росса в Калифорнии началась «золотая лихорадка». Российско-американская компания горько сожалела об упущенной возможности, а север Калифорнии стремительно богател и отстраивался. В России уже тогда были люди, которые предсказывали подобный исход и для Аляски. Ведь было очевидно: эти земли таят в себе колоссальные ресурсы.

В 1850 году горный инженер Пётр Дорохов нашёл на полуострове Кенай золото. Но желающих начать добычу в этих диких краях не нашлось. Чтобы понять, насколько бесхозяйственно Россия относилась к Аляске, достаточно знать: в последние годы перед продажей главным товаром с этой территории стал… лёд. Его русские купцы продавали на продовольственные склады Сан-Франциско. За 70 лет Россия даже не создала на Аляске единой государственной администрации.

Судьбоносное решение

В конце 1866 года в столице Российской империи прошло закрытое совещание узкого круга высших государственных лиц. В нём участвовали император Александр II, его брат великий князь Константин Николаевич, руководители финансового и морского ведомств, а также дипломатический представитель России в США барон Эдуард Стекль, специально приглашённый для выработки решения.

Карикатура из американской газеты, высмеивающая покупку «бесполезной глыбы льда»

Темой обсуждения была продажа Аляски США. Решение избавиться от проблемных территорий поддержали единогласно. Оставалось лишь убедить американцев, что это выгодное приобретение. В США Аляску пренебрежительно называли «ящиком со льдом» и «моржовой Россией», а общество сомневалось в целесообразности покупки.

Российский посол Стекль потратил более 100 тыс. долларов на взятки сенаторам и публикации в газетах, чтобы повлиять на общественное мнение. Император Александр II был готов продать Аляску немедленно за любую сумму свыше 5 млн долларов. В итоге цена превысила ожидания монарха: «ящик со льдом» американцы купили за 7,2 млн долларов. Правда, им Аляску практически навязали.

Учитывая, что годовой бюджет Российской империи составлял около 400 млн долларов, сумма была более чем скромной. За следующее столетие американцы только золота добудут на Аляске на сумму, в 2500 раз превышающую затраты на покупку. А ведь там ещё найдут богатейшие месторождения нефти и газа.

Растворившиеся миллионы

18 октября 1867 года в Новоархангельске, который вскоре переименовали в Ситку, спустили российский флаг и подняли американский. С этого момента в США появился новый официальный праздник — День Аляски. Так появился 49-й штат, а территория России уменьшилась на 10 процентов.

© Территории, проданные Российской империей США

Самое странное в этой истории — казна так и не увидела денег от продажи. Российский дипломат Эдуард Стекль получил чек на 7,2 млн долларов. Из этой суммы он положил в карман 21 тыс. долларов, ещё 144 тыс. ушли на подкуп сенаторов. Оставшиеся средства — около 7 млн — он перевёл на счёт лондонского банка.

Из Великобритании в Санкт-Петербург морем доставили золотые слитки, купленные на эти деньги. Конвертация долларов в фунты, а затем в драгоценный металл обошлась ещё в 1,5 млн долларов. Но это были не все потери.

Тайна крушения барка «Оркни»

16 июня 1868 года барк «Оркни», перевозивший из Лондона золото, затонул у подходов к Петербургу. До сих пор неизвестно, было ли на его борту золото или слитки вообще не покидали Англию. Компания, застраховавшая груз, тут же объявила банкротство и возместила ущерб лишь частично.

В 1975 году поисками «Оркни» в Балтийском море занялась объединённая экспедиция Финляндии и СССР. Обнаруженный барк тщательно обследовали, а фрагменты корпуса указали на следы взрыва и последующего возгорания. Но никаких золотых слитков на морском дне так и не нашли.

Вопрос о том, находилось ли на борту американское золото, остаётся открытым. Не исключено, что катастрофа была умышленной и должна была замаскировать исчезновение ценного груза.

История продажи Аляски оставляет больше вопросов, чем ответов. Была ли эта сделка вынужденной мерой, стратегической ошибкой или продуманным шагом в условиях своего времени? А что вы думаете — действительно ли Россия безвозвратно потеряла бесценные земли и миллионы, или миф о «продешевившей империи» сильно преувеличен? И главное — верите ли вы в версию с исчезнувшим золотом, или тайна «Оркни» так и останется одной из самых загадочных страниц этой истории?