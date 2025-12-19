Владелец магазина отбился от грабителя лопатой

В Лондоне, Великобритания, грабитель пытался поджечь и ограбить магазин и получил отпор. Об этом пишет Need To Know.

Грабитель ворвался в магазин с канистрой в руках. Он разлил горючее за прилавком и стал угрожать владельцу, что подожжет помещение, если тот не отдаст ему деньги. Мужчина не испугался угроз и бросился к задней двери за лопатой. Вооружившись, он стал вытеснять преступника из магазина. Этот момент попал на видео.

Грабитель не хотел сдаваться. Обогнув владельца, он вернулся к прилавку и попытался забрать кассовый аппарат, но тот выскользнул из его рук. Когда преступник наклонился к нему, владелец магазина ударил его лопатой и вынудил отойти к входной двери, а затем выгнал на улицу с помощью второго мужчины.

Ранее сообщалось, что в Великобритании грабитель напал на 84-летнего мужчину в прачечной и попал за решетку. Пенсионер смог отбиться от него джинсами.