Диверсия Чеховича: операция советского партизана вдохновила Тарантино

В ноябре 1943 года в оккупированном немецкими войсками городе Порхове (Псковская область) произошла одна из самых дерзких и результативных партизанских диверсий Великой Отечественной войны. Ее единственным исполнителем стал киномеханик Константин Чехович, которого местные жители считали предателем и коллаборационистом. Вообще история напоминает сценарий шпионского триллера, что даже заставляет проводить некоторые параллели с фильмом Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

© Соцсети

Двойная жизнь киномеханика

Константин Чехович, призванный в армию в 1939 году, к началу войны уже командовал саперным взводом. В августе 1941 года его группа диверсантов попала в засаду, а сам Чехович, получив контузию, оказался в лагере для военнопленных в Порхове. Совершив побег, он принял судьбоносное решение не уходить в лес к партизанам, а остаться в городе под личиной коллаборациониста.

«Легенда» оказалась безупречной. Чехович женился на местной жительнице, завел детей и устроился на работу киномехаником в местный кинотеатр, который охотно посещали немецкие солдаты и офицеры. Для окружающих он был «прихвостнем» фашистов, заведующим кинофикацией от отдела вражеской пропаганды, чья семья пользовалась покровительством оккупационных властей. Этот образ стал настолько убедительным, что Чехович решил им воспользоваться. В 1943 году он вышел на связь с 7-й Ленинградской партизанской бригадой и начать подготовку к масштабной операции.

Смертельный сеанс

План, разработанный вместе с партизаном Михаилом Малаховым, был прост и в этой простоте гениален. Уже некоторое время под предлогом посещения тещи в деревне Радилово Чехович получал от связных взрывчатку и небольшими партиями проносил ее на свое рабочее место — в кинобудку.

13 ноября 1943 года кинотеатр был переполнен. На сеанс собрались сотни гитлеровцев. В разгар фильма раздался чудовищной силы взрыв, буквально превративший зрительный зал в братскую могилу. Точное число уничтоженных оккупантов по разным источникам составило от 300 до 764 человек, включая одного генерала и 41 офицера. Диверсия Чеховича вошла в историю как одна из самых крупных и успешных партизанских акций, осуществленных силами одного человека.

Диверсант и его семья уцелели. Чехович заранее покинул кинотеатр, а жену с сыном отправил в деревню. Вскоре он сам ушел к партизанам, где возглавил штаб отряда и продолжил воевать, был награжден медалями «Партизану Отечественной войны» и «За оборону Ленинграда».

Параллели с «Бесславными ублюдками»

Сюжет о подпольной операции в кинотеатре, где собирается высшее руководство Третьего рейха, является центральным в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (2009). Хотя Тарантино известен тем, что черпает вдохновение в старых фильмах (например, его «Бесславные ублюдки» — ремейк одноименной итальянской ленты 1978 года), а не из исторической хроники, параллели в данном случае поразительны. Хотя конкретных подтверждений, что режиссер изучал дело Чеховича, нет, но сама операция настолько «тарантиновская» по своему драматургическому построению, что гипотеза о ее возможном влиянии выглядит вполне убедительной.

После войны Константин Чехович вернулся в родную Одессу, работал на заводе. Звания Героя Советского Союза он так и не получил, но память о его подвиге жива. В 2013 году в Порхове на здании бывшего кинотеатра была установлена мемориальная доска в его честь.