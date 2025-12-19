Когда были построены и как сегодня выглядят древнейшие дороги в мире

Что из себя представляют дороги? Вопрос может вызвать недоумение. Ровная поверхность, огороженная бордюрами и покрытая асфальтом. Во всяком случае так обстоят дела в крупных городах. В сельской местности часто используется гравий, но встречаются дороги из простой накатанной земли. Единого стандарта не существует, но эти транспортные артерии обязательно ведут из пункта «А» в пункт «Б». Так было всегда, даже в древнейшие времена.

Дороги кажутся неприхотливыми конструкциями. Однако стоит человеку покинуть местность, как природа тут же переходит в наступление. Асфальт покрывается трещинами, откуда пробивается трава. Обильные осадки, прямые лучи Солнца и вольные ветра сначала превращают некогда широкую дорогу в едва заметную тропинку. После чего она и вовсе исчезает в окружающем ландшафте. Иногда археологам удается раскопать такие дороги, и это всегда сопровождается рядом дополнительных открытий. Ученым остается только следовать по указанному направлению, идти по следам прошлой цивилизации, которые были оставлены века и даже тысячелетия назад.

Дорога Ура (Месопотамия, 4 000 лет до нашей эры)

Это дорога одного из древнейших городов мира Ур, которая использовалась на протяжении нескольких тысяч лет. Естественно, за столь долгий срок эксплуатации она неоднократно перестраивалась. Однако, согласно радиоизотопному анализу, возраст древнейших камней в кладке оценивается почти в 6 000 лет. В 2047 году до нашей эры в городе возвели зиккурат Этеменниругу — тогда уже существующая дорога обрела особое значение. Она проходила прямой линией от стен до храмового комплекса. Современные историки называют ее «Дорогой в небо».

Правитель с ближайшим окружением двигались через весь город. Добравшись до Великого зиккурата, преодолев еще несколько десятков ступеней, они буквально возвышались над остальными жителями и всеми прочими постройками. За время своего существования Ур переживал упадок и взлет несколько раз. Сегодня это руины, покрытые песком. Но попробуй представить, сколько людей прошли по этой дороге, как много необычайных историй видели эти камни.

Свит-Трек (Англия, 3 800 лет до нашей эры)

Сейчас перед твоими глазами старейшая из сохранившихся в мире мощено-насыпная дорога. Названа так в честь своего открывателя Рэя Свита. Впрочем, предприимчивый мужчина надеялся отыскать запасы торфа, для чего и организовал экспедицию в болотистую местность. Собственно, благодаря болотам и сохранилась часть древесины, с помощью которой удалось установить достаточно точный возраст. Погрешность может составлять всего 150 лет.

Дальнейшие исследования показали, что дорога протяженностью чуть более 2 000 метров когда-то соединяла свайное поселение на уже исчезнувшем острове Уэстхей с ближайшей возвышенностью, где также обнаружили следы неолитической стоянки древних людей. Исследуя дорогу метр за метром, археологи нашли множество артефактов — от обломков керамики до целого и относительно хорошо сохранившегося нефритового топора. Сегодня дорога реконструирована для туристов, оригинальные элементы находятся в музее.

«Царская дорога» (Держава Ахеменидов, 500 лет до нашей эры)

Строго говоря, все древнейшие дороги будут расположены в Междуречье. В конце концов, именно там возникли первые цивилизации. Поэтому мы пропустим пару тысяч лет, чтобы взглянуть на нечто действительно впечатляющее. О «Царской дороге» стало известно, благодаря записям Геродота. «Отец истории» сообщает, что ее строительство велось в период правления царя Дария I, то есть на пике могущества империи.

Мощеная дорога в две полосы пересекала всю Персию — от столицы в Сузах до Эгейского моря. 2 699 километров непрерывного полотна. На всем пути следования древние персы возвели 111 остановок, где путники могли отдохнуть, пополнить припасы, сменить лошадей. Тысячи человек были заняты в обслуживании инфраструктуры. Речь идет о сборщиках мусора, охранниках, работниках почтовой службы. После падения Державы Ахеменидов дорога долгое время использовалась всеми завоевателями, включая Римлян. Сегодня многие фрагменты «Царской дороги» по-прежнему существуют и открыты для туристов.

Римские дороги (Римская Республика, 350 лет до нашей эры)

На протяжении всей истории Римская Республика (а потом и империя) вела экспансионистскую политику. Несла свет цивилизации и гуманизм, естественно, огнем и мечом. На завоеванных или присоединенных добровольно территориях сразу же появлялись Римские поселения, и в считаные годы к ним протягивали дороги. Таким образом, в момент наивысшего расцвета общая протяженность внутренних торговых путей Рима оценивается в 400 000 километров.

В мирное время по этим дорогам перемещались купцы, предлагая продовольствие и прочие товары. Во время военных действий сеть использовалась для быстрого перемещения легионов. Многие римские дороги, особенно в небольших населенных пунктах, используются до сих пор. Каменные плиты, уложенные более двух тысяч лет назад, все еще выполняют свою функцию. Некоторые участки и направления оказались настолько удачно сложены, что поверх просто положили современный асфальт.

Дороги Дербента (Россия, 500 годы нашей эры)

В силу географических особенностей в нашей стране не сохранились дороги возрастом в 5–6 тысяч лет. Однако есть несколько интересных примеров. Дербент — один из старейших городов России, занимающий стратегически важное положение и являющийся своего рода воротами между Кавказом и Каспийским морем. Первые фортификационные сооружения возникли здесь в 479 году. На протяжении следующих веков эта земля видела огромное количество вооруженных столкновений. Крепость, расположенная у подножья горного хребта, постепенно разрослась в настоящий город с рынком, портом, площадью и сотнями домов. Конечно же, здесь появились и дороги, которые существуют и сегодня.

Дербент находится на Юге России в республике Дагестан. Это относительно популярное туристическое направление. Рядом море, горы и множество исторических достопримечательностей. Местные гиды расскажут невероятные истории своих предков, но одна из главных особенностей находится вне поле зрения большинства туристов. Речь идет о старых улочках, расположенных ближе к центру города. Каменные плиты в некоторых закоулках старше самой России. Их возраст оценивается в полторы тысячи лет, и по ним, как и прежде, ходят обычные люди.