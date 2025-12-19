Будущий создатель первого в мире атеистического государства — Владимир Ильич Ленин — как и большинство детей Российской империи, был крещен по православному обряду. Его крестными родителями стали близкие к семье люди: родственница Наталья Ауновская и друг отца, управляющий Симбирской удельной конторой Арсений Федорович Белокрысенко. Последний однажды напророчил юному Володе непростую судьбу.

Хлопот не обобраться

Белокрысенко был частым гостем в доме Ульяновых. В частности по субботам они с Ильей Николаевичем играли в шахматы. Он был внимательным восприемником (крестным) не только для Володи, но и для одной из его сестер, поддерживая с семьей Ульяновых теплые, почти родственные отношения.

В семейных воспоминаниях сохранился любопытный эпизод, ярко характеризующий детский нрав будущего вождя революции. Его сестра Анна Ульянова-Елизарова рассказывала, что маленький Володя имел привычку быстро ломать новые игрушки. Однажды, получив в подарок от няни тройку лошадей из папье-маше, он тут же уединился и методично открутил фигуркам ноги.

Это действо, свидетелями которого стали мать и гости, включая Белокрысенко, вызвало у крестного живую реакцию.

«Что за Герострат! Вот разрушитель... Вам с ним, кум, хлопот будет не обобраться...» — воскликнул он.

Сравнение с Геростратом, греком, сжегшим храм Артемиды ради бессмертной славы, тогда прозвучало как чересчур эмоциональная характеристика ребенка-разрушителя. Однако многие историки распознали в нем позже зловещее предвидение.

Маленький дьяволенок

Британский историк Роберт Сервис и другие исследователи, опираясь на мемуары родных, отмечают в детском поведении Владимира Ульянова черты жесткого, доминирующего характера. Его младший брат Дмитрий вспоминал, как Володя любил доводить его до слез. Он же пугал сестру Ольгу и брата, изображая страшное существо — «брыкаску». Другой показательный случай — игра в солдатики с двоюродным братом, которого Володя обманул, жестко прикрепив своих оловянных воинов к доске. Так что все попытки их сбить заканчивались неудачей. Выиграв, будущий революционер долго смеялся над слезами и обидой проигравшего. Этот характерный смех многие современники называли «сатанинским», а самого Володю — «маленьким дьяволенком». Впрочем, сестра Анна позже писала, что его смех был «заразительным», но она была одна из немногих, кто так считал. Конечно, в годы Перестройки и гласности сравнение маленького Ленина с Геростратом выглядело символично. Но следует признать, что лишь огромная историческая роль, которую Владимир Ульянов сыграл в судьбе России, наполнила эту бытовую сцену глубоким, почти мистическим смыслом, заставив потомков искать в ней намеки на грядущее.