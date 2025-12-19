«Сарынь на кичку»: загадочная фраза, которую не смогли перевести на английский

В​‍​‌‍​‍‌ одном из музеев название картины Сергея Иванова «Сарынь на кичку!» переведено на английский как «Battle Cry» — «Боевой клич». И переводчик был прав: передать дословно смысл этой фразы практически невозможно. Автор канала «Беречь речь» уверена, что даже большинство носителей языка сегодня не смогут точно объяснить, что она означает.

© картина «Сарынь на кичку!», Сергей Иванов, 1898 год

Эта фраза — крик волжских казаков, которые в XVII-XVIII столетиях совершали набеги на торговые суда. На картине, вероятно, ее кричит сам Степан Разин. Разберем ее по словам.

«Сарынь» — устаревшее слово, означавшее толпу, чернь, простой люд. В контексте речного разбоя так казаки называли бурлаков и прочий безоружный экипаж судна. «Кичка» — это возвышенная носовая часть корабля. Таким образом, фраза «Сарынь на кичку!» была приказом: «Бурлаки, на нос! Убирайтесь подальше и не мешайте!».

Согласно словарю Даля, «Сарынь на кичку» означало: «бурлаки в мурью, на низ, не мешай грабить». Они обычно подчинялись безропотно: не только боялись разбойников, но и часто сочувствовали их борьбе с несправедливым богатством хозяев.

