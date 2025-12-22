22 декабря: кто придумал елочную гирлянду

В России и в мире в понедельник, 22 декабря, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День электрической елочной гирлянды, День коротышек и День бардовской песни.

День электрической елочной гирлянды

День электрической елочной гирлянды отмечается 22 декабря, так как именно в эту дату в 1882 году помощник американского изобретателя Томаса Эдисона Эдвард Джонсон соединил проводом окрашенные в разные цвета лампочки и украсил ими рождественскую елку у себя дома.

День коротышек

22 декабря свой праздник, который получил название День коротышек, отмечают люди невысокого роста. Он был создан для того, чтобы забыть о любых комплексах, связанных с ростом, и вместо этого насладиться вниманием, комплиментами и поздравлениями от друзей и знакомых.

Также он служит отличным поводом собраться с близкими и отпраздновать свою уникальность.

День бардовской песни

Этот неофициальный праздник существует на протяжении уже четверти века. Считается, что впервые его отметили в 2000 году по инициативе Константина Шлямова — археолога и автора-исполнителя песен. Но впервые идея появилась в 1985 году, после чего прошла почти десятилетний путь до момента воплощения в жизнь, когда читинские авторы и исполнители собрались на концерт бардовской песни. Тогда появился День авторской песни, но в то время он носил лишь региональный характер.

В 1999 году вспомнили про идею превращения Дня авторской песни в общероссийский праздник. На следующий год организаторы и первые участники праздника провели встречу через интернет. Бардовское сообщество поддержало идею — праздник стал ежегодным и со временем приобрел собственные традиции.