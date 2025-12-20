«Моя работа — убивать людей». Как Саша Солдат стал главным киллером России

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и самым жестоким организованным преступным группировкам (ОПГ) 1990-х годов. Всего за несколько лет они стали одной из наиболее влиятельных сил, возникших на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные, они проникали во все сферы жизни, решительно и жестоко устраняя преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла об одном из самых опасных киллеров печально известной Ореховской ОПГ Игоре Сосновском по кличке Чипит, который отправил на тот свет 16 человек, используя последние технические достижения того времени. Однако стать самым известным ликвидатором лихих 90-х было суждено коллеге Чипита по кровавому ремеслу — Александру Пустовалову (Саша Солдат). Он служил в морской пехоте, в военном деле перед ним открывались большие перспективы, но он выбрал иной путь, ликвидировав 24 человека по заказу боссов Ореховской группировки.

Будущий киллер служил в морской пехоте

Александр Пустовалов родился 25 сентября 1973 года в Москве, но первые годы жизни провел в Ираке — там в служебной командировке находился его отец. В столицу семья вернулась, когда мальчику исполнилось семь лет. Помимо учебы в школе, Александр посещал секцию дзюдо и музыкальную школу по классу фортепиано — для духовного развития.

Окончив восемь классов, Пустовалов освоил в училище профессию слесаря и начал работать в Государственном космическом научно-производственный центре (ГКНПЦ) имени Хруничева. Правда, там он задержался недолго: когда молодому человеку исполнилось 18 лет, его призвали в армию. Он служил в гвардейской бригаде морской пехоты.

Летом 1992 года Пустовалов участвовал в боевых действиях на территории Приднестровья и был там контужен — в его БТР попал снаряд. Несмотря на это Александр выполнил свою боевую задачу, за что осенью того же года был поощрен десятью днями отпуска (не считая дороги).

Именно в это время он волею судьбы познакомился с участниками будущего Орехово-медведковского организованного преступного сообщества (ОПС) — самой грозной группировки Москвы 1990-х. Все началось с того, что однажды вечером Пустовалов, отдыхавший в одном из баров на западе столицы, ввязался в крупную драку.

При этом он дрался столь отчаянно, что впечатлил бандитов, ставших невольными свидетелями происходящего, и они предложили Александру работать на них.

После дембеля Пустовалов вернулся домой в звании старшины, воспользовался предложением ореховских и стал личным телохранителем одного из лидеров группировки Сергея Буторина (Ося) с зарплатой 300 долларов в месяц. Впрочем, уже к 1997 году его «оклад» достиг пяти тысяч долларов, но и задачи он стал выполнять совсем иные.

«В мои обязанности входило физическое устранение граждан», — из допроса Александра Пустовалова.

Саша Солдат сделал расправы своим ремеслом

На свое первое задание в качестве киллера Пустовалов, получивший кличку Саша Солдат, отправился летом 1995 года. Ему поручили устранить лидеров Ассирийской ОПГ Авдыша Бид-Жамо (Алик Зверь), Николая Лазарева и Геннадия Уткина. Они подписали себе приговор, отняв дорогой автомобиль у подконтрольного ореховским коммерсанта.

Троицу криминальных авторитетов Саша Солдат устранил серией метких выстрелов на открытой веранде популярного столичного ресторана «Арагви», где те отдыхали. Среди гостей ресторана началась паника, благодаря которой киллер легко скрылся, сбросив оружие в приямок дома рядом со зданием Генпрокуратуры на Большой Дмитровке.

Следующей целью Пустовалова в начале 1996 года стал участник дружественной ореховским Коптевской ОПГ по фамилии Кутепов, который чем-то провинился перед подельниками. Ликвидатор произвел летальные выстрелы в голову и спину Кутепова на Малой Черкизовской улице в середине февраля.

Саша Солдат выступал в роли палача и для участников своей группировки: так, в июле 1997 года он отправил на тот свет бандита по фамилии Горюшкин, который пристрастился к запрещенным веществам: киллер задушил его в лесу у деревни Грязь (Одинцовский район Московской области).

Вместо контрольного выстрела Пустовалов полоснул бандита ножом по горлу, после чего Горюшкина закопали его бывшие товарищи. Такая же участь постигла и другого участника Орехово-медведковского ОПС по фамилии Мещенко: Саша Солдат удушил его в собственной квартире, разделил тело на части и вывез их в Одинцовский район.

Про то, что разделение тел на части со временем стало для Пустовалова обычным делом, один из ореховских рассказывал своему сокамернику Сергею Мавроди — создателю МММ, самой известной финансовой пирамиды 1990-х.

«"А где Вася?" — спрашиваю. "А Вася, — говорят, — вон, на конструктор в сумке". У них "на конструктор" — термин, означающий расчлененку. Потом вызывали "скорую": это специальная машина, на которой тела вывозили в лес и закапывали. Говорит, раскрываю сумку — действительно Вася, вот его голова. Это был обычный эпизод из их жизни», — Сергей Мавроди, пересказ истории бывшего сокамерника в интервью

Пустовалов стал главным палачом ореховских

В октябре 1996 года Пустовалов изрешетил криминального авторитета из Кунцевской ОПГ Александра Калигина вместе с двумя приближенными — те совершили роковую ошибку, вступив в конфликт с одним из участников Ореховской группировки.

Следом киллер забрал жизнь новичка ореховских по кличке Гаврила — его заподозрили в предательстве. Ликвидатор выманил цель в лесополосу рядом с одинцовским санаторием «Липки» и там удушил.

В следующем 1997 году час расплаты настал для столичного коммерсанта по фамилии Кюльбяков: тот одолжил у Буторина деньги на оформление поддельных загранпаспортов, но не спешил выполнять работу. За это Кюльбяков получил десять пуль от Пустовалова на выходе из ресторана «Санта-Фе» — шансов выжить у него не было.

В начале 1998 года киллер вновь выступил в роли палача для провинившихся ореховских — Виноградова и Гришкова. После перестрелки с конкурентами, при которой пострадали случайные люди, оба бандита залегли на дно.

У них были шансы уцелеть, но Виноградов и Гришков, скрываясь, стали употреблять наркотики, что строго запрещали их боссы.

Когда пошли слухи, что бандиты задумали покинуть ряды ореховских, участь обоих была предрешена: в их убежище рядом с озером Круглое под Солнечногорском отправился Саша Солдат. Он удушил обоих, а тела «разобрал на конструктор».

Несколько дней спустя в том же доме Пустовалов отправил на тот свет видного участника Ореховской группировки Руслана Курбанова, который задумал устранить босса Буторина и занять его место. Киллер по приказу Оси оборвал жизнь Курбанова несколькими точными выстрелами.

«После я перенес его [Курбанова] вниз, расчленил. Голову, руки сжег в камине. В расчленении мне никто не помогал. Потому что, скажем так, на это нервов хватало только у меня», — из допроса Александра Пустовалова.

Саша Солдат расправился с киллером Солоником

Самым известным преступлением Саши Солдата стала расправа над другим легендарным киллером ореховских — Александром Солоником (Саша Македонский). Через некоторое время после побега из столичного СИЗО «Матросская Тишина» Солоник перебрался в Грецию. Он обосновался там вместе со своей возлюбленной — финалисткой конкурса красоты «Мисс Россия-96» Светланой Котовой.

Вскоре после этого Буторину стало известно, что Солоник решил убрать его вместе с другими лидерами группировки. Тогда лидер ОПС решил сыграть на опережение. Он отправил в Грецию группу ликвидаторов во главе с Пустоваловым. Они удушили Солоника и Котову, а тело последней разделили на части и разбросали по округе. Кто знает, сколько еще жизней успел бы забрать Пустовалов, если бы не правоохранительные органы, которые стали охотиться за ним с января 1998 года. Тогда на даче его гражданской жены Юлии нашли схрон оружия киллера. Юлия не выдала возлюбленного, несмотря на угрозы оперативников, и получила реальный срок.

Задержать Пустовалова удалось в 1999 году, когда он шел поздравить с днем рождения свою мать. Зная об этой дате, оперативники МУРа устроили засаду на подходе к ее дому. После задержания киллер не отпирался.

«Я солдат, это моя работа», — отвечал Пустовалов на вопрос, зачем он лишал людей жизни.

Он дал показания против многих участников Ореховской группировки, в том числе против ее лидеров Сергея Буторина и Дмитрия Белкина (Белок), своих «коллег» — ликвидаторов Игоря Сосновского (Чипит) и Сергея Фролова (Болтон).

Сотрудничество со следствием позволило ему избежать пожизненного срока.

В мае 2004 года его признали виновным в 19 расправах и приговорили к 22 годам лишения свободы. Год спустя Пустовалову вменили расправу над Солоником и Котовой, и его срок увеличился на 12 месяцев.

В декабре 2016 года следователи смогли доказать, что Саша Солдат причастен еще к четырем расправам. По новому решению суда киллеру предстояло провести за решеткой 24 года, по одному за каждую унесенную жизнь.

Александр Пустовалов вышел на свободу в ноябре 2023 года. Точная дата освобождения 50-летнего заключенного держалась в тайне, чтобы избежать внимания СМИ. На зоне Саша Солдат женился и стал отцом. Те, кто знакомы с ним, говорят, что остаток своей жизни самый известный киллер 1990-х намерен посвятить воспитанию сына.

Сегодня он избегает постороннего внимания и ведет уединенный образ жизни в семье.