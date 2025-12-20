Что нашли ученые при исследовании самой таинственной горы Урала

На Среднем Урале, в Свердловской области, высится гора Азов — место, где каменная летопись Земли сплетается с народной фантазией. Её причудливый облик — острые гребни, столбовидные останцы и скальные обнажения — создан уникальной геологией: толщами базальта, прорезанными жилами диабаза. Этот суровый, почти мистический пейзаж, вероятно, и сделал гору священным местом для древних обитателей Урала. А в XX веке её славу увековечил Павел Бажов, описавший в сказе «Дорогое имячко» золотой клад, сокрытый в азовских недрах.

© РИА Новости

Гора имеет две вершины: Большой Азов (589 м) и Малый Азов (565 м), и является комплексным памятником природы — геологическим, ботаническим, археологическим и литературным.

Легенды, затмившие этимологию

Учёные считают, что название происходит от татарского «азау» — «зуб», «острие», что вполне соответствует её виду. Но народная молва предпочитает куда более живописные версии.

По одной из них, гору назвали в честь разбойника Азова, принесённого в жертву собственным атаманом. Тот, спрятав награбленное в пещере, застрелил вызвавшегося сторожить сокровища молодца, чтобы дух его вечно охранял клад.

Вторая легенда легла в основу сказа Бажова. В ней говорится, что золото спрятали от жадных пришельцев «стары люди» — древние мирные племена. А стережёт его с тех пор таинственная девка-дух Азовка. Тот, кто назовёт её подлинное имя, получит и сокровища, и её руку.

Клад, который нашёлся

Пещеры с золотом на горе Азов до сих пор никто не нашел. Однако, в 1940 году здесь был обнаружен самый настоящий клад, правда, бронзовый. Школьники из поселка Полевского, расположенного недалеко от горы, вместе с геологом Ботановым отправились на экскурсию на склоны Азова. Ребята, начитавшись сказов Бажова, с азартом принялись за поиски сокровищ. Перевернув один из камней у вершины, они обнаружили множество фигурок, отлитых из меди. Приехавшие в Полевской археолог Бортвин и сам Бажов, расспросили участников этой экскурсии, и провели собственные исследования на вершине Азова. Им удалось найти грот, в котором были установлены еще 10 медных фигурок, обращенных на восток.

Что говорят ученые

Н.Н. Бортвин сделал подробное описание предметов, найденных в том кладе. Это наконечник копья, зеркало с ручкой, круглые бляхи для украшения одежды, идолы, имеющие человекоподобные черты, а так же фигурки птиц — все из бронзы. В общей сложности было обнаружено 33 предмета. Некоторые из них сломали ребята, надеясь найти внутри золото, но в целом, все изделия в хорошей сохранности. Бортвин датировал находки IV-III веками до н.э. и отнес их к пермскому звериному стилю (стиль бронзового художественного литья, распространенный в Северо-Восточной Европе, на Урале и в Западной Сибири в первом тысячелетии до н.э. и вплоть до Средних веков). В настоящее время предметы из Азовского клада находятся в Полевском и Екатеринбургском музеях.

В 50-х годах прошлого столетия археологическую разведку в этих местах проводила Е.М. Берс (Уральский государственный университет), которая на протяжении многих лет плодотворно занималась исследованиями археологических памятников Урала. Результаты она опубликовала в книге «Археологические памятники Свердловска и его окрестностей». Находки на горе Азов Берс увязала с обнаруженным ею же городищем на горе Думной и объектом, который она интерпретировала, как центр металлургического производства на Караульной (обе вершины расположены рядом с горой Азов). По мнению исследовательницы, древние жители этих мест — вогулы (современное название «манси») или, выражаясь языком бажовских сказов «стары люди», знавшие основы металлургии, использовали гору Азов в качестве места для молений и жертвоприношений. Здесь не жили, поскольку культурного слоя на горе обнаружить не удалось, но здесь творили обряды. Этим объясняется обнаружение святилища в гроте и клада.

Исследования, проведенные в 80-х годах археологами УрГУ В.Е. Стояновым и Г.В. Бельтиковой, подтвердили точку зрения Берс.