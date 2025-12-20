Зачем на самом деле Иван Грозный брал Астрахань

Летом 1556 года немногочисленный русский отряд подошел к стенам Хаджи-Тархана — столицы Астраханского ханства. Но штурм не понадобился: город был пуст. Хан Дербыш-Али, изменивший своей присяге Москве, бежал от приближения нескольких сотен казаков и стрельцов. Перед Иваном Грозным, который изначально не стремился к прямому захвату, не осталось иного выбора, кроме как окончательно присоединить эти стратегические земли. Так, вторично основанная, Астрахань навсегда стала русским форпостом на Каспии.

Дипломатия и предательство

Иван Грозный изначально не планировал завоевания. Ему было достаточно лояльности местного хана, обеспечивающей безопасный и льготный проход для русских купцов. Хан Ямгурчей такие клятвы давал, но, соблазнившись поддержкой Крыма и Турции, грубо нарушил договор: русский посол был ограблен и заточен на пустынном острове в Каспии. Это оскорбление стало casus belli для первого похода 1554 года.

Тот поход оказался почти бескровным. Русские воеводы без боя заняли практически беззащитный город и посадили на престол марионеточного хана — изгнанного ранее Дербыш-Али, который принес торжественную присягу Москве и обязался платить дань.

«Двуличный Дербыш»

Однако Дербыш-Али быстро повторил путь предшественника. Пренебрегая союзом с «далекой Москвой», он вступил в сговор с крымским ханом и враждебными ногайскими мурзами, выгнал русский гарнизон и казнил местную прорусскую знать.

Главным информатором Ивана Грозного стал ногайский хан Измаил, видевший в союзе с Россией силу против своих внутренних врагов. Именно он в 1556 году первым донес царю об окончательном предательстве Дербыша. Эти сведения вскоре подтвердились донесением русских воевод.

Второе взятие и присоединение

Второй астраханский поход оказался столь же нелепым, что и первый. В поддержку гарнизона, выгнанного из города, были направлены пять казачьих сотен, за ними — ещё казаки, стрельцы и вятчане под командой Писемского.

2 июля это немногочисленное войско во главе с Иваном Черемисиновым соединилось с казачьим отрядом Ляпуна Филимонова. Но оказалось, что воевать не с кем: 500 казаков распугали всех.

«Пришли они в Асторохань, а город пусть, царь и люди выбежали», — докладывает царю Черемесинов.

Пустились вдогонку Дербышу, догнали, напали ночью на лагерь, потом бились целый день — а затем Дербыш прислал бить челом, что изменил царю не по своей воле. Его снова простили, и он обещал через несколько дней вернуться в Астрахань.

Однако не вернулся. Оказалось, что к нему даже пришла подмога от крымского хана, правда всего 700 сабель. Предполагалась новая битва. Но тут союзники Дербыша, нагаи-оппозиционеры поссорились между собой, резали друг друга три дня и в итоге перешли на сторону Измаила, а значит, и России. Они сами же прогнали Дербыша, а народ Астрахани стал приходить к русским начальникам, бить челом и присягать русскому царю. Так Астраханское ханство вошло в состав России.