Почему ППШ вошел в историю как настоящее народное оружие

85 лет назад на вооружение Красной армии был принят пистолет-пулемёт Шпагина. Благодаря простоте производства он стал самым массовым автоматическим оружием Великой Отечественной. В войска ППШ поставлялся в классическом исполнении с барабанным магазином. Одновременно было создано несколько необычных модификаций для разведчиков, диверсантов, экипажей бронетехники и защиты штурмовиков. Детище Шпагина по-прежнему популярно и выпускается в различных гражданских версиях. По словам экспертов, ППШ стал одним из символов Победы и вошёл в историю как по-настоящему народное оружие.

До начала войны серийное производство ППШ было развёрнуто в Загорске (Сергиев Посад). Но в ходе Великой Отечественной выпуск «папаши» наладили на множестве других предприятий. Если до конца 1941 года армии поставили только 92 тыс. ППШ, то в 1942-м промышленность передала войскам уже 1,5 млн пистолетов-пулемётов, а всего за войну на фронт были отправлены 5,5 млн единиц.

Детище Шпагина создавалось под патрон 7,62 × 25 мм, который до этого использовался для пистолета ТТ («Тульский Токарев»). Масса снаряжённого ППШ составляла 5,5 кг, а темп стрельбы мог достигать 900 выстрелов в минуту.

В 1941 году оружие комплектовалось барабанными магазинами на 71 патрон. За считаные секунды они позволяли обрушивать в сторону противника настоящий свинцовый ливень. Обратной стороной такой невероятной скорострельности был слишком быстрый расход боеприпасов. Кроме того, барабанный магазин оказался не слишком надёжным.

Поэтому в 1942 году красноармейцы стали получать более надёжный рожковый магазин на 35 патронов.

Изначально «папаша», как прозвали ППШ советские солдаты, поставлялся артиллеристам, танкистам и пехоте, которая вела боевые действия в лесистой местности. Однако опыт войны показал, что подразделения Красной армии необходимо массово оснащать этим оружием.

Высокая плотность огня на ближней дистанции сделала ППШ незаменимым в уличных боях и для танковых десантов.

Большое значение имела и невероятная технологичность «папаши». Георгий Шпагин блестяще адаптировал свой пистолет-пулемёт под дешёвое крупносерийное производство. Почти все детали и механизмы изготавливались с помощью штамповки, дуговой и точечной сварки.

Как пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов, выпуск ППШ можно было развернуть практически на любом предприятии с прессовым оборудованием.

«Для производства не требовалось высокоточного фрезерного или токарного оборудования, а собирать пистолет-пулемёт могли на любых машиностроительных, автомобильных или даже металлообрабатывающих заводах. Минимум фрезерованных деталей и деревянная ложа заметно удешевляли и ускоряли выпуск ППШ», — заявил эксперт.

Время экспериментов

Высокая популярность «папаши» закономерно породила множество попыток его усовершенствования и адаптации под довольно узкие боевые задачи. Уже в начале 1942 года сам Георгий Шпагин взялся за модернизацию, рассчитывая облегчить оружие в снаряжённом состоянии.

Так появился экспериментальный ППШ-42, получивший пистолетную рукоятку, съёмный приклад, укороченный ствол с компенсатором, магазин на 35 патронов и новую ствольную коробку, собранную на заклёпках и сварке. Как и предшественник, образец 1942 года был хорошо приспособлен под дешёвое массовое производство.

Однако госиспытания выявили необходимость доработки оружия: требовалось улучшить кучность стрельбы, надёжность при отрицательных температурах и устранить чрезмерно яркую вспышку выстрела.

Поскольку армии требовался боеспособный образец немедленно, предпочтение в итоге отдали пистолету-пулемёту Судаева (ППС-43).

Тем не менее опыт ППШ-42 оказался весьма полезным. Как отметил Александр Кудряшов, Шпагин сделал важный шаг в поиске новых технологических решений.

«Шпагин подтвердил тренд на упрощение и облегчение ПП (пистолетов-пулемётов. — RT). Его конструкторские наработки в целом сформировали советскую школу проектирования технологичного массового оружия. Это позже проявилось и в автомате Калашникова — принцип штамповки, фантастические простота и надёжность», — говорит Кудряшов.

Вместе с тем работа над модернизацией ППШ на этом не остановилась. Например, для разведчиков и диверсантов был разработан вариант, оснащённый интегрированным глушителем «Брамит».

Модернизированный пистолет-пулемёт позволял вести условно бесшумную стрельбу без демаскирующей вспышки. Такое оружие давало возможность автоматчикам успешно проводить ночные операции.

Под аналогичную задачу советские инженеры пытались адаптировать и пистолет-пулемёт Дегтярёва (ППД). Но оба этих малошумных образца в серийное производство не пошли из-за сложного обслуживания, необходимости использования специальных патронов. К тому же средства бесшумной стрельбы успешно эксплуатировались на базе винтовок Мосина и пулемётов Дегтярёва.

«Потребовалась бы полная переделка конструкции, что лишало смысла саму идею быстрой и дешёвой модификации серийного ППШ. В свою очередь, винтовка Мосина с «Брамитом» и дозвуковым патроном давала разведчику именно то, что ему было нужно, — по-настоящему бесшумный, точный и достаточно мощный одиночный выстрел на дистанцию 100—150 м», — пояснил Кудряшов.

Кривой ствол и «батарея»

В 1943 году эксперименты с ППШ вышли на новый уровень. В частности, советские конструкторы решили установить на «папашу» первые отечественные приборы ночного видения (ПНВ).

Правда, от этой идеи быстро отказались из-за габаритного инфракрасного прожектора и громоздких аккумуляторов. Для стрельбы из такой модификации ППШ требовалось несколько человек. Тем не менее эксперимент принёс определённую практическую пользу.

«Прибор ночного видения был ещё слишком «сырым», неприспособленным для массового применения. В таких условиях это не давало реального тактического преимущества. Однако благодаря таким экспериментам уже к 1970-м годам в СССР появились полноценные ПНВ — компактные, унифицированные и надёжные», — подчеркнул Кудряшов.

Другим необычным образцом стал кривоствольный ППШ. Это оружие со стволом, изогнутым на 30 градусов, предназначалось для экипажей бронетехники. Оно позволяло красноармейцам стрелять из люка, не высовываясь. Также предполагалось, что кривоствольный «папаша» будет востребованным у пехотинцев для ведения огня из-за угла.

Однако военное командование не оценило кривоствольный ППШ: изогнутый ствол быстро изнашивался, резко снижая живучесть оружия. Наряду с этим пистолет-пулемёт имел плохую точность.

© Стандартный и кривоствольный ППШ // Музей Победы

Наиболее же масштабный эксперимент с ППШ провели в авиации. В 1944-м на заводе Туполева разработали штурмовик Ту-2Ш, в бомбовом отсеке которого размещалась «батарея ППШ». Это изделие состояло из 88 стандартных ППШ-41 с общим боезапасом 6248 патронов. По замыслу разработчиков, пилот мог открывать шквальный огонь по колоннам пехоты неприятеля, причём одновременно из всех стволов.

Испытания «батареи ППШ» завершились к февралю 1946 года, подтвердив высокую эффективность системы против живой силы противника. Однако применялась «батарея ППШ» недолго: расход патронов был слишком высоким, а переделать питание на ленточное оказалось невозможно. В итоге военные выбрали более практичные малокалиберные кассетные боеприпасы.

Как пояснил в беседе с RT руководитель медиахолдинга Lazarev Tactical, специалист по стрелковому вооружению Константин Лазарев, ППШ стал платформой для необычных экспериментов в силу массовости и выдающихся боевых качеств.

«ППШ, в принципе, был, наверное, единственным массовым образцом стрелкового вооружения, который мог выступить платформой для экспериментов. Он был компактным, автоматическим, надёжным. Да, многие из экспериментальных версий не пошли в серию, однако они оставили свой след в истории российского оружия», — отметил эксперт.

Бессмертная легенда

На вооружении советской армии ППШ стояли вплоть до середины 1960-х годов, пока не были окончательно заменены автоматом Калашникова. Детище Шпагина также изготавливалось по лицензии в десятках стран Европы, Азии и Африки и Ближнего Востока и до сих пор там встречается.

Кроме того, в России по-прежнему производятся гражданские версии ППШ для охотников и стрелков-любителей. Активно экспериментируют с легендарным «папашей» оружейные энтузиасты, устанавливая на него современные прицелы, крепления и другие приспособления.

По словам Александра Кудряшова, столь высокая популярность ППШ обусловлена его особой ролью в победе над нацизмом и неповторимой эстетикой.

«ППШ — это основное оружие советского солдата, сокрушившего нацизм. Детище Шпагина стало воплощением функциональной простоты, мощи и прямолинейности. В этой эстетике нет места для излишеств, там только суровая военная необходимость. Современная же популярность ППШ, как я думаю, объясняется тем, что это подлинно народное оружие с великой боевой историей», — подытожил Кудряшов.