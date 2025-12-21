Сколько мозг живет после смерти человека: таинственный эксперимент СССР

Что происходит с сознанием в последние мгновения, когда тело уже мертво? Этот вопрос, веками бывший уделом богословов и философов, неожиданно получил научное измерение. В 1990-х годах сразу в нескольких лабораториях мира учёные зафиксировали странное явление: мозг после клинической смерти не «затухал» сразу, а напротив — демонстрировал мощнейшую вспышку электрической активности.

«Тайный» российский эксперимент

Одной из первых ласточек стал малоизвестный эксперимент, проведённый, по слухам, в российском крематории в 1996 году. Исследователи установили на тело перед сожжением датчики электроэнцефалографа (ЭЭГ). Аппаратуру экранировали от внешних воздействий — вибрации, температуры, влажности. Когда печь была запущена, приборы неожиданно зафиксировали резкий всплеск мозговых волн. Характер сигналов был поразительно похож на активность мозга живого человека, испытывающего сильный страх.

Этот эпизод долгое время считали научным апокрифом — слишком уж таинственно («подпольный эксперимент») и поздно (впервые описан в 2006 году) он стал достоянием общественности. Однако вскоре выяснилось, что это не фантазия.

Главное открытие

Параллельно и независимо аналогичные исследования шли в Германии, Нидерландах и США. Лишь спустя полтора десятилетия учёные из Берлинского центра изучения инсульта и Медицинского университета Цинциннати обобщили данные. В 2019 году они опубликовали статью, подтвердившую феномен.

Оказалось, что через 15–25 минут после остановки сердца и прекращения кровообращения в коре головного мозга наблюдается внезапная, мощнейшая волна электрической активности. Она даже превосходит показатели бодрствующего, здорового мозга. Учёные назвали это явление «распространяющейся депрессией» — терминальной волной деполяризации, которая маркирует окончательную и необратимую гибель нейронов.

Но для неспециалиста картина выглядела иначе: мозг в момент смерти как будто испытывал невероятный всплеск — панику, озарение или что-то иное, что лежит за гранью нашего понимания.Так чего же так боятся мертвецы после смерти?

Интерпретации эксперимента

Ученые предлагают несколько объяснений наблюдаемого феномена. Теория о том, что специалистам удалось зафиксировать тот момент, когда душа покидает тело, лишь одна из немногих. Так доктор Лакхмир Чавла предполагает, что явление связано с гибелью нейронов, которые, как мини-батарейки, имеют небольшой электрический заряд и после смерти человека начинают разряжаться. Этот процесс как раз и занимает 15-30 минут после остановки сердца.

Другое мнение у Ланса Беккера из Пенсильванского Университета. Он считает, что нейроны пытаются запустить остановившееся сердце и «воскресить» человека, что иногда удается — в случаях клинической смерти. К слову, так называемый «второй срок» клинической смерти (временной порог, в котором еще возможен запуск сердца) как раз и составляет те самые несколько десятков минут.

Более экзотическую, хотя и не лишенную оснований, теорию предлагает Стюарт Хамерофф из Университета Аризоны. Он считает, что в момент посмертной мозговой активности сознание человека «переписывается» в информационное поле Вселенной — ведь с позиций квантовой механики исчезнуть просто так — бесследно — оно не может.