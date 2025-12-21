Что нашли в кабинете Константина Черненко

Смена высшего руководства в СССР всегда сопровождалась строгой процедурой: личный архив покойного изымался, систематизировался и отправлялся в спецхран. Эта «ревизия» была рутиной для аппарата ЦК. Однако кабинет скончавшегося в марте 1985 года генсека Константина Черненко преподнес партийным работникам сюрреалистический сюрприз. Вместо ожидаемых папок с секретными документами они обнаружили горы наличных денег.

© РИА Новости

Пачки вместо бумаг

После избрания новым лидером Михаила Горбачева и его решения переехать в кабинет предшественника, в помещение направились ответственные сотрудники для описи содержимого. То, что они увидели, шло вразрез со всей партийной практикой.

Как свидетельствует помощник Горбачева Анатолий Черняев в мемуарах «Шесть лет с Горбачевым», сейф Черненко, который пришлось вскрывать из-за утерянного кода, был забит плотными пачками банкнот. Среди них лежала лишь одна тонкая папка с бумагами. Та же картина предстала и в письменном столе: ящики были буквально набиты деньгами, в то время как важные документы отсутствовали. Беспорядок в кабинете лишь усиливал впечатление абсурда.

Происхождение «партийного фонда»

Откуда у генерального секретаря, жившего на полном государственном обеспечении, могли взяться такие суммы? Историки и мемуаристы выдвигают несколько гипотез.

Деньги могли быть не личными, а неким неучтенным партийным фондом, находившимся в личном распоряжении генсека. Контроль над бюджетом КПСС давал такую возможность.

По иронии судьбы, наиболее прозаичная версия: Черненко, не имея личных потребностей, мог просто годами откладывать свою немалую официальную зарплату, которая и скопилась в кабинете. Как едко замечает историк Борис Шапталов, «борцу за социальную справедливость» просто не пришло в голову направить эти средства, скажем, в детский дом.