«Дитя в Карачуна»: что не так с днем рождения Сталина

21 декабря 1879 года — эта дата десятилетиями красовалась во всех энциклопедиях и учебниках как день рождения Иосифа Сталина. Однако архивные документы вскрыли интригующее несоответствие. Согласно метрической записи из Гори, будущий «отец народов» появился на свет на год раньше — 6 (18) декабря 1878 года. Откуда взялась разница и зачем понадобилось её корректировать?

Политический перенос юбилея

Распространено мнение, что дату изменили к 50-летию вождя. 1928 год, когда юбилей должен был состояться, выдался крайне напряжённым: коллективизация вызвала крестьянские волнения, началась борьба с «правым уклоном». Перенести празднование на более спокойный 1929 год выглядело бы логичным. Однако эта версия даёт сбой: дата 1879 года фигурировала в официальных источниках ещё в начале 1920-х.

Ошибка, ставшая каноном

Более вероятное объяснение — бюрократическая путаница. В годы подпольной революционной деятельности Иосиф Джугашвили жил по фальшивым документам, где даты рождения и фамилии менялись как перчатки. Одна из таких легенд, с датой 21 декабря 1878 года, могла позже осесть в анкетах. А когда ошибку заметили, менять «устоявшуюся» биографию верховного лидера уже не решились. Так опечатка превратилась в историческую истину.

Эзотерика и оккультизм

Не секрет, что одно время Сталин интересовался, скажем так, альтернативной наукой. Известно, что он общался со многими мистиками и астрологами и верил в судьбу. Точнее, в возможность ее изменить, в чем убедил будущего главу государства известный оккультист Георгий Гурджиев. Ходят слухи, что они встречались в Санкт-Петербурге еще до революции. И тогда Георгий Иванович посоветовал Иосифу Виссарионовичу выбрать в качестве даты рождения 21 декабря 1879 года.

Карачун и пятилетки

Дело в том, что день зимнего солнцестояния, приходящийся на 21 декабря, считался сакральным у многих народов. Славяне называли его Карачун и посвящали злому божеству Чернобогу. У некоторых племен даже существовал обычай убивать рожденных в день зимнего солнцестояния. Считалось, что мальчики, рожденные 21 декабря, в будущем станут воинами, завоевателями, тиранами. Возможно, Сталина такая судьба вполне устраивала.

Ну а что касается года рождения, то отец народов считал пятерку счастливым для себя числом, а знаковыми датами, определившими его судьбу — 1889 и 1899 годы. В 1889 он впервые прочел поэму «Витязь в тигровой шкуре», которая во многом стала для него пророческой. А в 1899 году был отчислен из семинарии и примкнул к революционному движению. Есть мнение, что и сталинские пятилетки родом как раз из этого мистического убеждения вождя…