22 декабря: в день Анны Темной нельзя ссориться и приглашать гостей

В церковном календаре верующие вспоминают чудотворную икону Божией Матери "Нечаянная радость". В народном календаре это день Анны Темной.

Одной из примет этого дня было соблюдение тишины. Нельзя было ходить с распущенными волосами, в грязной одежде - считалось, что это может способствовать ухудшению благополучия в семье.

Беременным в этот день запрещалось выходить из дома после захода солнца, сидеть на пороге, переступать через острые предметы, выполнять тяжелую работу. Считалось, что любые действия будущей матери могут негативно отразиться на здоровье ребенка.

Например, если беременная будет грустить, то ребенок будет болезненным. Начнет беременная шить - плод запутается в пуповине. Если встретиться с нищим, ребенок будет несчастным.

В этот день нельзя ссориться, поскольку потом сложно будет помириться. Не приглашали в этот день гостей, чтобы никто семейному счастью не мешал.

Запрещено обижать других, иначе сам можешь оказаться в подобной ситуации.

Считалось, что если в этот день будешь заниматься тяжелым трудом, год пройдет тяжело.

Если на ольхе или березе заметили много почек - год будет урожайным. Снег привалит вплотную к забору - лето будет сырым и холодным. Солнечный стоит день - 31 декабря будет морозно и ясно. Облаков много - новый год начнется с теплой и дождливой погоды.