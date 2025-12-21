Сергей Тихонов: как погиб «вождь краснокожих»

В 1962 году на советские экраны вышла искрометная комедия Леонида Гайдая «Деловые люди» по рассказам О. Генри. В компании таких гигантов, как Вицин, Смирнов и Милляр, совершенно не потерялся двенадцатилетний сорванец — исполнитель роли маленького террориста Джонни Дорсета, «Вождя Краснокожих». Мальчика звали Сережа Тихонов. Его яркая улыбка и озорные глаза покорили зрителей, предвещая рождение новой звезды. Но этой звезде было суждено погаснуть, едва успев разгореться.

© Кадр из фильма

Вундеркинд с Щукина переулка

Сергей Тихонов родился в Москве в канун 1951 года. Его путь в кино был стремительным и счастливым. Говорят, Гайдай изначально видел в роли Джонни актрису Надежду Румянцеву, но, встретив шустрого и обаятельного Сережу, без колебаний отдал роль ему. Юный актер не просто не стушевался рядом с мэтрами — он украсил картину своей абсолютно естественной, задорной игрой.

Успех открыл двери: в 1964 году режиссер Евгений Шерстобитов приглашает Тихонова на роль предателя Плохиша в патриотической «Сказке о Мальчише-Кибальчише». И снова — удача, снова — признание. Его третьей и, увы, последней работой в кино стала роль Утюга в детской ленте «Дубравка» (1967). Казалось, впереди — блестящее будущее и ВГИК.

Крах мечты и армейская закалка

Однако судьба приготовила жестокий поворот. Окончив школу, уверенный в своем призвании Тихонов штурмует главный кинематографический вуз страны — ВГИК. И получает сокрушительный отказ. Для юноши, с детства привыкшего к успеху и похвалам режиссеров, это стал удар.

Как и многие его сверстники, он уходит отдавать долг Родине — два года служит в Советской Армии. Вернувшись в Москву, двадцатилетний Тихонов пытается начать все с чистого листа. Но его взрослая жизнь длилась меньше года.

Роковой трамвай

21 апреля 1972 года, не дожив нескольких месяцев до 22 лет, Сергей Тихонов погиб. Официальная версия — банальный и страшный несчастный случай: молодой человек попал под трамвай на улице Горького (ныне Тверская). В памяти современников эта смерть мгновенно вызвала ассоциацию с гибелью Берлиоза из «Мастера и Маргариты».

Неизвестно, как именно это произошло: может быть, на самом деле имело место трагическое стечение обстоятельств, а, возможно, актера кто-то толкнул на рельсы. Говорят, Тихонов увлекался азартными играми. Может статься, он влез в долги или стал для кого-то серьезным конкурентом. Однако это всего лишь догадки.

Сергей Тихонов умер 21 апреля 1972 года. Несколько месяцев он не дожил до своего 22-летия. На памятнике, установленном на его могиле, нет отчества. Ведь Тихонов был таким молодым. На камне просто выгравировано: «Сережа Тихонов 1950-1972».