«Оборотни в погонах»: крупнейшая афера в Красной Армии во время войны

14 июля 1945 года, уже после Победы, в немецком Штутгарте командир строительной части №5 Николай Павленко приводит в исполнение приговор военного трибунала — расстрел трех своих подчиненных за мародерство. Со стороны — суровая, но уставная практика военного времени. Однако за этим актом «законности» скрывалась чудовищная ирония: сам Павленко три года числился дезертиром, а его часть была грандиозной фикцией. Под вывеской «Участка военно-строительных работ» (УВР) действовала преступная организация, опутавшая сетью филиалов несколько республик.

© РИА Новости

Жалоба, которая потрясла систему

В 1952 году в канцелярию маршала Ворошилова из Могилева пришло письмо от рабочих. Они жаловались на задержку зарплаты и финансовые злоупотребления командира. Запрос в военную прокуратуру обернулся сенсацией: официально УВР №5 не существовало. Начатое расследование вскрыло аферу невиданного масштаба: на протяжении всей войны и после нее под видом строительной части действовала организованная преступная группа в 300 человек, нанесшая государству ущерб в миллионы рублей. Ее основателем был «военный строитель» Николай Павленко.

Обида, ставшая мотивацией

Николай Павленко родился в 1908 году в семье зажиточного мельника под Киевом. Революция и коллективизация лишили семью всего, а отец умер от голода. Эта личная трагедия посеяла в молодом человеке глубинную обиду на власть. Обладая острым умом, он подделал документы и поступил в Киевский строительный институт, но вскоре предпочел учебе доходную должность прораба в системе военного строительства, быстро сделав карьеру.

Война

С началом Великой Отечественной Павленко ушел добровольцем на фронт. Однако, получив ответственное задание по аэродромному строительству, он до места службы не доехал. Оставшись в Калинине (Твери), он дезертировал, но для прикрытия сочинил легенду о «секретном задании Ставки». Здесь и родился его криминальный гений.

С помощью мелкого мошенника Людвига Рудниченко, мастера по подделке печатей, Павленко создал фиктивные документы на «УВР №5», объявив себя ее командиром, первым замом назначил Рудниченко. Все документы членам «УВР» сделал Людвиг, и с этого момента Павленко – военный инженер 3-его ранга, фактически майор Красной армии. Николай получает бланки финансовых документов, устроив застолье в Калининской типографии.

Павленко продолжает оформлять предприятие, подкупает сотрудников Сбербанка и взамен получает лицевой счет. Покупает обмундирование для «рядовых части», а «офицерской части» достает форму у Калининской швейной фабрики. В качестве взятки Павленко часто использовал продовольственные товары.

Николай Павленко понес прошение в Комендатуру, чтобы бойцов, которые выписались из госпиталей, направляли к нему. Штат Павленко растет, и УВР выглядит как настоящая строительная часть: есть личный состав, обмундирование, официальные документы и командир.

Павленко и начальник эвакопункта Биденко заключают договор. На следующий день рабочие Николая приступают к ремонту помещений и строительству новых землянок. В военное время дорожно-строительная организация пользовалась огромным спросом, и у команды Павленко количество заказов на ремонтные работы растет.

Весной 1942 года Николай Павленко начинает получать первую прибыль. Часть денег Павленко тратит на продовольствие «рядовых», а оставшиеся деньги делит между «офицерами» части. Для военного времени офицеры УВР Павленко получают хорошие деньги. Конец 1942 года был для Павленко самым удачным. Рабочих УВР №5, которые помогали армии, командиры действующих частей принимали с радостью. Был еще один нюанс: строительные подразделения появились в 30-е годы для того, чтобы привлечь трудовые резервы заключенных на стройку коммунизма. Их доверили НКВД. Перед войной ничего не поменялось, поэтому дорожное строительство напрямую не подчинялось наркомату обороны. В рамках НКВД было управление ГУШАДОР (главное управление шоссейно-дорожного строительства), которое пыталось взять на себя все управление строительствами дорог. В 1942 году ГУШАДОР расформировали, но новое управление сформировать не успели. Постоянно ощущался дефицит строительных частей, поэтому разоблачение Павленко пока не грозило.

В ноябре 1942 года Калининский фронт, где все время работал УВР №5, переформировывают. Павленко решает, что нужно переезжать ближе к военным действиям – в тылу все упорядочено и почти нет работы, риски растут, а доходы падают. Павленко дает взятку полковнику Цыплакову, командиру 12-го района авиационного базирования. С этого момента личный состав участка военно-ремонтных работ встает на полное довольствие. Положение для УВР выигрышное: теперь нужно обслуживать аэродромы, а они, как правило, идут следом за линией фронта.

УВР №5 постоянно были под угрозой разоблачения, но СМЕРШ (организация «смерть шпионам») не установила противозаконных действий Павленко.

Павленко долгое время удавалось оставаться незамеченным, и, конечно, без помощи «сверху» это было невозможно. Скорее всего, во время войны у Павленко были покровители в тылу.

В мае 1945 года УВР останавливается в Германии, в Штутгарте. Павленко заводит знакомства в главном тыловом управлении. Его организации поручают собирать трофеи, разрешение получено за взятку. Со стороны все, что делает Павленко и его организация – законно. Но в УВР есть те, кто предпочитает грабежи и беспорядки. Местные жалуются коменданту Штутгарта, а он вызывает Павленко. Николай понимает, что рискует и тогда он принял решение: с помощью решения «военного суда» расстрелять тех членов бригады, которые грабили людей. Казнь была публичная. Этот эпизод положительно сказался на его репутации.

Разоблачение бригады УВР

В 1946 году Павленко принимает решение: часть будет расформирована. Начали «увольнять», с выдачей премии за победу и хорошую работу. От 7 до 12 тысяч рядовому составу, от 15 до 25 тысяч офицерам. Самому себе Павленко выписал 90 тысяч рублей.

Спустя два года Павленко снова вызывает офицеров мнимой части, с целью создать новую организацию. Местом для работы выбирают Западную Украину. Павленко решает усилить меры предосторожности, потому время уже не военное. Во главе внутренней службе безопасности, которую он организовал, ставят Юрия Константинова. За время работы в послевоенное время в бывшем УВР №5 жесткая дисциплина сменилась «семейными» отношениями. Вместе отмечали праздники, рождение детей, свадьбы и юбилеи. Но такие близкие отношения помешали общему «бизнесу». Жена Людвига Рудниченко начала вымогать деньги, грозилась разоблачить, а потом пришел и сам Людвиг.

15 октября 1952 года шантажиста связали и держали под стражей 17 дней. После выпустили и за молчание заплатили 25 тысяч рублей. После ситуация успокоилась, как казалось Павленко.

География работ УВР разрасталась, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Львовская и Могилевская области – везде работали филиалы Павленко. Добиваться таких успехов помогали взятки. У организации Павленко были покровители, тем не менее, команду Николая губила разрозненность, зависть друг к другу. Итогом разобщенности стало то, что один из подчиненных Павленко в Могилевской области стал обсчитывать рабочих и задерживать зарплату. Рабочие отреагировали тем, что отправили жалобу в канцелярию Ворошилова.

Ночью 14 ноября 1952 года началась операция по захвату команды Николая Павленко. Задержали 50 офицеров и 300 рядовых, изъяли оружие, боеприпасы, автомобили и строительную технику, конфисковали гербовые печати, штампы, бланки, справки. Самого Павленко арестовали под Кишинёвом, в главном штабе УВР. При обыске у него обнаружили генеральские погоны.

16 ноября 1952 года Павленко и его сподвижников сажают в следственный изолятор Бутырской тюрьмы. Наказание «расхитителей» социалистической собственности должно было стать показательным делом. Но 5 марта 1953 года умирает Сталин и ожидается амнистия, но только не для Павленко. 2 года понадобилось следствию, чтобы описать все, что произошло с УВР за 10 лет. Военный трибунал московского военного округа обвинил Павленко по трем статьям: «подрыв государственной промышленности», «антисоветская агитация» и «контрреволюционная организация». Следствие доказало, что Николай Павленко присвоил 36 миллионов рублей. Павленко отказался признавать вину, потому что был уверен, что приносил Советскому Союзу только пользу, строя дороги. Павленко ждал снисхождения судей, но из 17 человек его команды высшую меру наказания получил только Николай.

В 2011 году по мотивам преступления Николая Павленко был снят фильм «Черные волки».