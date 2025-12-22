Как боролись за чистоту в викторианскую эпоху

Когда​‍​‌‍​‍‌ смотришь на грандиозные викторианские особняки, несложно поверить, что их уборка была настоящим подвигом. Автор канала «Культурология» рассказывает, что современной химии и технологий не было, и в дело шло все — от хлеба и молока до джина и бычьей желчи, а стирку проводили раз в пару месяцев.

Семья могла копить грязное белье 5–7 недель. В пятницу проводили сортировку белья, а в субботу служанка вставала в три часа ночи, чтобы запустить печь и начать кипятить его в огромных котлах. Воскресенье было общим выходным, поэтому вещи просто замачивали, в понедельник их уже полоскали и развешивали, во вторник крахмалили, а глажкой занимались в среду и четверг.

Шелковые платья стирали редко — их распарывали и каждую деталь протирали тряпочкой с мыльной пеной. Иногда брали джин в качестве обезжиривателя, а черный шелк чистили бычьей ​‍​‌‍​‍‌желчью.

После​‍​‌‍​‍‌ стирки белья вставал вопрос сушки. Для богатых семей вывешивать его в саду считалось неприличным, поэтому его сушили в помещении или увозили на окраины города. Беднякам же мешала будничная городская копоть — на воздухе белье могло стать только грязнее.

Главными врагами были клопы и моль. Если в кровати заводились насекомые, ее полностью разбирали. На пол выливали двадцать ведер воды, а части кровати замачивали в корыте на двое суток, затем все стыки промазывали ртутной мазью. С молью в матрасах боролись радикально: каждые три года их распарывали, шерсть перестирывали и вычесывали.

Дом чистили подручными средствами. Например, заварку разбрасывали по коврам, чтобы освежить цвет и собрать пыль. Полы мыли, затем протирали молоком и натирали до блеска. Мебель полировали пчелиным воском, а мрамор каминов чистили смесью мела, глины и воловьей ​‍​‌‍​‍‌желчи.